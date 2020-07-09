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Заметки путешественникам. Правила дорожного движения авто в Дубае 

Car.ru 1 час назад
Какие правила дорожного движения в Дубае
Фото: Car.ru
Дубай — город в котором мечтает побывать большинство населения планеты. И совершенно понятно почему, ведь это одно из самых красивых мест на земле. Тут внимание привлекают не живописные пейзажи, а шик и блеск дорогих вещей. Вид автомобилей, золота, небоскрёбов заставляет сердце каждого приезжего замирать. Но мы сейчас не про это, нас интересует всё-таки практическая часть путешествия. Давайте выясним по каким ПДД нужно ездить в этом городе.
Многие хотят взять автомобиль в аренду и прокатиться по городу с ветерком, но чтобы это сделать, нужны не только деньги, а так же знания как ездить так, чтобы не попасть в затруднительное положение. Ведь вы там можете врезаться в нереально дорогой автомобиль, на ремонт которого нужно будет работать ни один десяток лет.
Да, дороги в Дубае просто отменные, можно сказать, что их качество лучшее в мире. Но есть один минус, который может сбить с толку любого приезжего — множество дорожных развязок. Там вам придётся подружиться с навигатором, иначе никак не справиться. Движение там в основном правостороннее, а на перекрёстках круговое. Если боитесь запутаться, то помните, что право остаётся за теми, кто движется по кругу.
Что насчёт скорости? Кстати, много правил, которые жители Дубая выполняют по умолчанию. К примеру, знака, который ограничивает скорость, вы можете не найти, но все знают, что по городу можно передвигаться со скорость 60 километров в час, а за городом можно ездить со скоростью 100 километров в час. Помните, что там глаза есть везде, за автомобилистами следят тысячи автоматических камер и радаров. Те, кто уже там бывал, рекомендуют сразу купить лазерный диск, в нём хранится вся информация о дорогах страны, которая точно поможет в трудной ситуации. Путешественники, которые успели побывать в Европе, уже знакомы с такими ноу-хау.
Радует то, что пробок там практически не бывает. Водители не стоят, а просто выбирают свободный перекрёсток, который позволяет уходить направо. Дорожные знаки располагаются на перекрёстках и удобно то, что они дублируют надпись на английском языке.
Как в Эмиратах относятся к иностранцам? Тут не ждите азиатской любезности. В Эмиратах к туристам относятся не совсем дружелюбно. И всё потому, что именно из-за приезжих случается достаточное количество аварий. Туристы постоянно нарушают ПДД и делают они это не целенаправленно, просто за короткое время не могут привыкнуть к другим правилам. В общем, если вы сели за руль и хотите ворваться в поток, то вам нужно быть максимально внимательным и сконцентрированным на дороге. В случае чего, никто не остановится и не поможет вам, если конечно же не посчастливится встретиться с соотечественником.
Стоянки и штрафы. Наверное самое страшное — это увидеть свой автомобиль, уезжающий на эвакуаторе. Впрочем, не переживайте, всегда можно позвонить по номеру 999 и узнать где находится машина. Вернуть авто можно будет только после уплаты 50-75 дирхам (1000-1450 рублей).
Парковки там тоже платные, причём абсолютно все. Оплата там так же схожа со столичной — почасовая. Водитель после оплаты получает талон и предъявляет его, оплачивая временной отрезок. Кстати, с 13 до 16 часов парковка бесплатная. Туристам из России нельзя просить решить вопрос на месте. За это можно не только штраф получить, но и загреметь в тюрьму. Сами полицейские обычно останавливают при серьёзных нарушениях: выезд на встречку, проезд на запрещающий сигнал светофора. Если увидят, что вы разговариваете по телефону во время езды, то останавливать в таком случае не станут, но вот штраф обязательно выпишут.
Что делать, если случилась авария? Аварий там практически не бывает, но если случается, то в ней страдают сразу три автомобиля. Сотрудник, который приезжает на место ДТП, всё оформляет и после участники решают как будут расплачиваться.
Может ли водитель в Дубае попасть в тюрьму? Ездить без прав там запрещено. Если вы турист, то у вас должны быть международные права, российские там точно не подойдут. Если водителя поймают без них, то тогда он может сесть в тюрьму на срок от 1 до 6 месяцев. И конечно же, если в ДТП пострадали люди, то наказания избежать не получится. Если вы едете в Дубай с целью прокатиться на шикарном спорткаре, то позаботьтесь заранее о международных правах.
Итак, чем можно подытожить? Отправляясь с визитом в другую страну, не забывайте изучить её ПДД заранее. Не превышайте скорость и не ездите без прав. Конкретно в Дубае следите за помехами слева, да, перестроить мозг на другой лад сложно, но это поможет вам избежать неприятностей. И попробуйте разобраться в дорожных знаках, конечно без знаний английского здесь не обойтись.
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Комментарии 1
Бортжурнал , Lada
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