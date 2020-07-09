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Volkswagen Golf незаметно покинул российский рынок 

Car.ru 1 час назад
Volkswagen Golf незаметно покинул российский рынок
Фото: Car.ru
Из российского каталога фирмы Volkswagen исчезла модель Golf в кузове хэтчбэк. По заявлению представителей пресс-службы автобренда, последние транспортные средства дилерами марки были реализованы в декабре прошедшего года.
Стоит отметить, что окончание продаж авто седьмого поколения не означает, что версия Golf полностью ушла с российского авторынка. Вполне возможно, что вскоре в Российской Федерации начнутся продажи следующего поколения.
Стоит напомнить, что дебют Golf 8 состоялся в октябре прошлого года. Для нового авто было характерно наличие рубленного, агрессивного дизайна в стиле последних версий группы.
Салон автомобиля получил кардинальные изменения. Переднюю панель оснастили двумя большими мониторами, цифровой приборной панелью, экраном мультимедийной системы. Новый руль укомплектовали физическими кнопками. Тоже самое касается селектора КПП.
На территории Европы новая модель Golf получила 13 версий. Моторная гамма включает новое семейство литровых и полуторалитровых турбированных бензиновых моторов TSI. Также имеет место новая надувная дизельная 1.5-литровая силовая установка TDI. Каждая вариация работает с МКПП, а также роботом DSG.
Согласно предположениям в РФ авто оснастят только двумя моторами. Речь идёт об 1.6-литровом агрегате на 110 лошадей, а также 1.4-литровой установке на 150 лошадиных сил. При этом авто не получат коробку DGS.
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Бортжурнал , Volkswagen Golf , Volkswagen
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