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В России предложили увеличить размер автомобильных штрафов 

Газета.Ru и ещё 2 27 минут назад
В Общероссийском народном фронте предложили увеличить некоторые автомобильные штрафы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Петра Шкуматова.
Инициативой предлагается увеличить наказание за проезд на красный свет до 5 тыс. рублей (сейчас 1 тыс.). Штраф в таком же размере должен взиматься за установку заведомо ложных номеров (сейчас 2 тыс.).
Кроме того, предлагается повысить размер санкций за нарушения скоростного режима. По мнению авторов инициативы, превышение скорости в населенном пункте на 40-60 км в час должно стоить 2,5 тыс. рублей (сейчас 500 рублей), на более чем 60 км в час — 5 тыс. рублей (сейчас 1,5 тыс. рублей).
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Бортжурнал , Видео
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