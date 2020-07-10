Mercedes показал систему «дополненной реальности» для будущего S-класса 

Компания Mercedes-Benz опубликовала на своем официальном Youtube-канале тизер будущего премиального автомобиля S-класса. Сама презентация намечена на сентябрь, а пока компания раскрыла некоторую часть технических новшеств.

Оснащение флагманских моделей немецкого производителя Mercedes-Benz часто является эталоном для прочих компаний. Новые технологии со временем кочуют в бизнес-класс, а после оказываются доступны и для бюджетных автомобилей. Еще недавно этот процесс занимал порядка семи лет, а сейчас новейшие достижения появляются в оснащении недорогих машин уже через три года.

Как видно из ролика, новое поколение S-класса получит целых пять экранов новейшей мультимедиа системы MBUX, причем три из них будут предназначены для пассажиров заднего ряда. Также будут серьёзно расширены возможности голосового управления, сообщает Территория Новостей.

Mercedes-Benz

Главной «изюминкой» презентации стала система дополненной реальности. Теперь на приборной панели и с помощью проекционного экрана компьютер будет показывать препятствия, обнаруженные с помощью радаров. Если водитель что-то и не смог разглядеть в условиях плохой видимости или ночью, это не укроется от огромного числа датчиков автомобиля.

Можно быть уверенным, что это станет очередным большим шагом на пути к уменьшению количества аварий, а также к полной автономности будущих моделей.