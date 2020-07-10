Как автомобилисты избегают штрафа за непристёгнутый ремень 

Все лица в автомобиле обязаны быть пристегнутыми ремнями безопасности — это не только совет специалистов, но и важнейшее требование ПДД. Дети в автомобиле должны иметь специальные кресла. Если кто-то отказывается соблюдать эти правила, есть шанс получить штраф и увечья при ДТП.

Рассмотрим, какое наказание можно понести за неисполнение этих правил, можно ли избежать штрафа.

Car.ru

Риски и наказания. Каждый автовладелец должен понимать те риски, которым он себя подвергает. Ведь отсутствие безопасности в виде ремня может привести к трагическому случаю во время аварии.

Если водитель при управлении автомобилем не пристегивается ремнем безопасности, на него налагается штраф в размере 1 тысячи рублей, согласно статье 12.6 КоАП РФ. Если пассажир, находящийся в автомобиле, не пристегивается ремнем, на него налагается штраф в размере 500 рублей, согласно статье 12.29 КоАП РФ. Перевозить детей в машине можно только при помощи специального кресла — указывается в статье 22.9 ПДД РФ. Если это правило не соблюдается, на водителя накладывается штраф в размере до 3000 рублей, согласно пункту 3 статьи 12.23 КоАП РФ. Нарушение данных правил предусматривает следующие наказания:

Можно ли избежать штрафов. Обидно тем водителям, которые постоянно пользуются ремнем безопасности, а в один день торопились и совсем забыли про него. И именно в этот раз их останавливает инспектор. Можно ли избежать штрафа в подобной ситуации? Автовладельцы придумали несколько способов, которые помогут решить проблему.

"Только отстегнулся". Самый простой и распространенный способ, которым пользуются водители — просто объяснить инспектору, что во время движения ремень был пристегнут, а после остановки его сразу отстегнули. Инспектор может не согласиться с этим, и в этом случае можно потребовать от него доказательств его слов.

"Ремень сломался, еду в сервис". Пункт 2.3.1 ПДД РФ говорит о том, что нельзя управлять неисправным транспортным средством. Среди перечня всех поломок, относящихся к данному пункту, есть и ремень безопасности. Многие водители пользуются этим, когда их останавливают, — говорят, что едут в сервис для ремонта ремня.

Обжалование. Если протокол по факту нарушения уже составлен, водитель может не соглашаться с ним — имеет на это право. Этот документ позже можно обжаловать в суде. Практика показывает, что судья обычно выносит решение в пользу водителя. Однако это очень долгий процесс, который забирает время и силы.

Итог. Если необходимо избежать штрафа за не пристегнутый ремень, можно воспользоваться этими способами. Однако лучше подумать о безопасности всех лиц, находящихся в авто, и не нарушать правила.