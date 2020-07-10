«АвтоВАЗ» получил патент на новый руль 

В базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения нового руля «АвтоВАЗа». Заявка была подана в декабре минувшего года.

Мультируль представлен в двух вариантах. «Базовая» версия имеет переключатели только четыре кнопки, расположенные справа.

Второй вариант, предназначенный для более дорогих комплектаций, оборудован 18-ю переключателями. Судя по патенту, с их помощью можно будет включать громкую связь, управлять круиз-контролем и другими функциями автомобиля.

Вероятно, новый руль достанется рестайлинговой Lada Vesta FL, которая появится в продаже до 2023 года. Осенью прошлого года «АвтоВАЗ» собрал первый макет такой «Весты» с переоформленными передком и кормой.

Кроме этого, компания получила патент на накладку селектора автоматической коробки передач. Эта деталь не новая — такой рамкой оснащаются Vesta с вариатором.

На сегодняшний день в России доступна Lada Vesta первого поколения, вышедшая на рынок в 2015 году. В моторную гамму седана, универсала и их Cross-версий входят двигатели «АвтоВАЗа» объемом 1,6 и 1,8 литра, работающие в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Стоимость стартует с 653 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что тольяттинская компания готовит 14 новых версий автомобилей семейства Vesta, предназначенных для различных спецслужб.