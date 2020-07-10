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«АвтоВАЗ» получил патент на новый руль 

Motor.ru и ещё 3 2 часа назад
«АвтоВАЗ» получил патент на новый руль
Фото: Федеральный институт промышленной собственности
В базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения нового руля «АвтоВАЗа». Заявка была подана в декабре минувшего года.
Мультируль представлен в двух вариантах. «Базовая» версия имеет переключатели только четыре кнопки, расположенные справа.
Второй вариант, предназначенный для более дорогих комплектаций, оборудован 18-ю переключателями. Судя по патенту, с их помощью можно будет включать громкую связь, управлять круиз-контролем и другими функциями автомобиля.
Вероятно, новый руль достанется рестайлинговой Lada Vesta FL, которая появится в продаже до 2023 года. Осенью прошлого года «АвтоВАЗ» собрал первый макет такой «Весты» с переоформленными передком и кормой.
Кроме этого, компания получила патент на накладку селектора автоматической коробки передач. Эта деталь не новая — такой рамкой оснащаются Vesta с вариатором.
На сегодняшний день в России доступна Lada Vesta первого поколения, вышедшая на рынок в 2015 году. В моторную гамму седана, универсала и их Cross-версий входят двигатели «АвтоВАЗа» объемом 1,6 и 1,8 литра, работающие в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Стоимость стартует с 653 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что тольяттинская компания готовит 14 новых версий автомобилей семейства Vesta, предназначенных для различных спецслужб.
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Бортжурнал , Lada Vesta , Lada , Автоваз
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