«АвтоВАЗ» начал выпускать внедорожники Niva

"Лада Запад Тольятти" (бывшее СП GM-Avtovaz), входящее в "группу АвтоВАЗ", начало выпускать внедорожники Niva под маркой Lada, говорится в сообщении компании.

Решетку радиатора и руль теперь украшает логотип Lada в виде трехмерной ладьи, поясняет "АвтоВАЗ".

"АвтоВАЗ" в декабре 2019 года закрыл сделку о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-Avtovaz у американской компании. Таким образом производственная площадка, позднее переименованная в "Лада Запад Тольятти", стала на 100% принадлежать "АвтоВАЗу", а модель Niva вернулась в продуктовый портфель Lada.

Модель Niva (индекс 2123) является разработкой "АвтоВАЗа", ее производство начиналось в 2000 году под маркой Lada. Спустя два года модель стала выпускаться под маркой Chevrolet на совместном предприятии GM-Avtovaz. Основные узлы — кузов, шасси, силовой агрегат — производились на мощностях "АвтоВАЗа", а на партнерской производственной площадке была организована окраска и финальная сборка. Всего к настоящему моменту изготовлено более 700 тысяч внедорожников Niva.