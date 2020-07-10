ТОП самых опасных водителей 

Специалисты анонсировали список самых опасных водителей транспортных средств. Среди них эксперты в первую очередь выделяют автолюбителей, которым с самого начала не дано управлять машиной.

У них просто это не получается. Для таких водителей это сложно в психологическом вопросе. В результате каждой поездки такие автомобилисты подвергаются стрессу. Они в панике путают педали, нервничают. В результате этого ими принимаются неправильные решения и создаются аварийные ситуации либо сами оказываются в ДТП.

Следующей категорией являются автоледи. По заявлению многих водителей, женщины за рулём часто не желают пропускать пешеходов, ведут себя на трассе так, как будто больше не существует других участников движения.

Дальше специалисты отмечают категорию водителей, которые всех раздражают. Речь идёт о лихачах, любителях скорости и подрезаний. Такие автолюбители часто являются причиной аварий.

Следующей категорией являются водители — не новички, но и ещё не опытные автовладельцы. Они начинают думать, что являются уже профессионалами на трассе и водят очень небрежно. Такое чувство уверенности может привести к плохим последствиям.

Также мало кто любит автомобилистов в возрасте. Обычно пожилые водители совершают операции по вождению очень медленно. У них с возрастом замедляется реакция и ухудшается зрение. А это важно в условиях интенсивной езды на автотрассе.