Почему USB-разъем не заряжает телефон в автомобиле 

Все новые автомобили имеют в мультимедийной системе USB-порт. Располагается он, как правило, на консоли между передними сиденьями, в некоторых авто он может находиться в подлокотниках или под крышкой бардачка.

Автовладельцы часто сталкиваются с двумя проблемами, связанными с USB-портом — смартфон через него заряжается очень медленно или не заряжается совсем. Рассмотрим, по каким причинам это может возникать и что необходимо делать.

Порт для передачи данных. В разных автомобилях встроены разные порты, которые могут передавать как энергию, так и данные. Многие автомобили уже изначально оснащены портами, способными передавать только данные. С их помощью к мультимедиа можно подключать flash-карты или плееры. Подключить смартфон к ним тоже можно, но только в целях передачи файлов. Порты такого типа оснащены клеммами и проводами для переноса данных, а клемм для зарядки нет.

Маленькая сила тока. В большинстве автомобилей USB-порты имеют мощность тока всего в 0,5А — этого недостаточно для подзарядки телефона. Мощность подходит только для воспроизведения аудиофайлов, но не для зарядки.

Если во время зарядки от слабого порта пользоваться телефоном, уровень заряда не продержится даже на изначальном.

Есть категория автомобилей, USB-разъемы которых имеют более сильную мощность. И от них можно зарядить телефон. Только не так быстро, как от сети в 220В. Сила тока в них равняется 1 амперу. Полноценной зарядки можно добиться только в том случае, если телефоном не пользоваться в это время.

Если в процессе зарядки пользоваться навигатором, мощности порта не хватит и телефон начнет разряжаться.

Неоригинальный кабель. Специалисты советуют использовать для зарядки в машине только оригинальный кабель. В противном случае, «левый» провод может не только не зарядить, но и повредить устройство.

Если телефон подключен через оригинальный провод к порту, но заряд не идет, стоит купить дополнительный адаптер, который подключается через прикуриватель.

Как решить проблему. Специалисты в области авто советуют приобрести порт на 12 вольт или специальную зарядку для автомобиля.

12-вольтный порт дает силу тока в 12 ампер — этого будет более чем достаточно, чтобы зарядить устройство, и даже не одно.

Специальные зарядные устройства подключаются через разъем USB. С их помощью можно заряжать сразу 4 гаджета. На каждое устройство будет выделяться по 2,1А.

Итог. Водителям, которые проводят много времени в дороге, необходимо полноценное зарядное устройство. Поэтому лучше не мучиться с родным USB-портом, а приобрести отдельное устройство.