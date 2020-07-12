Названы самые популярные у россиян иномарки 

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Автоэксперты проанализировали данные о продажах в России легковых машин иностранных брендов и составили рейтинг самых популярных иномарок.

Лидером рейтинга оказался корейский автомобиль KIA Rio — за первые шесть месяцев текущего года в России продано 36164 такие машины. Также в тройку лидеров вошли Hyundai Creta (29554) и Volkswagen Polo (21341).

В целом на продажи иномарок пришлось 77 процентов общего объема российского авторынка, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Ранее автоэксперты определили самые популярные модели машин в федеральных округах России.