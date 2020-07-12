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Названы самые популярные у россиян иномарки 

Вечерняя Москва и ещё 1 59 минут назад
Названы самые популярные у россиян иномарки
Фото: Василя Махиянова, «Вечерняя Москва»
Автоэксперты проанализировали данные о продажах в России легковых машин иностранных брендов и составили рейтинг самых популярных иномарок.
Лидером рейтинга оказался корейский автомобиль KIA Rio — за первые шесть месяцев текущего года в России продано 36164 такие машины. Также в тройку лидеров вошли Hyundai Creta (29554) и Volkswagen Polo (21341).
Четвертое и пятое места достались Hyundai Solaris (18444) и Toyota RAV4 (16057) соответственно. В топ-10 попали Volkswagen Tiguan (13448), Renault Logan (12170), Renault Duster (12086), Toyota Camry (11366) и Renault Sandero (10927).
В целом на продажи иномарок пришлось 77 процентов общего объема российского авторынка, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».
Ранее автоэксперты определили самые популярные модели машин в федеральных округах России.
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Бортжурнал , Hyundai , Renault Duster , Kia , Hyundai Creta , Hyundai Solaris , Volkswagen Polo , Toyota , Renault Sandero , Renault Logan , Volkswagen , Renault , Volkswagen Tiguan , Kia Rio , Toyota Camry , Toyota RAV4
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