Названы самые популярные у россиян иномарки 

Автоэксперты проанализировали данные о продажах в России легковых машин иностранных брендов и составили рейтинг самых популярных иномарок.
Лидером рейтинга оказался корейский автомобиль KIA Rio — за первые шесть месяцев текущего года в России продано 36164 такие машины. Также в тройку лидеров вошли Hyundai Creta (29554) и Volkswagen Polo (21341).
Четвертое и пятое места достались Hyundai Solaris (18444) и Toyota RAV4 (16057) соответственно. В топ-10 попали Volkswagen Tiguan (13448), Renault Logan (12170), Renault Duster (12086), Toyota Camry (11366) и Renault Sandero (10927).
В целом на продажи иномарок пришлось 77 процентов общего объема российского авторынка, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».
Ранее автоэксперты определили самые популярные модели машин в федеральных округах России.