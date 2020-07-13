Автоэксперт дал советы, как защитить машину в жару 

Автоэксперт, главный редактор журнала «Клуб четыре на четыре» (Club 4x4) Максим Ракитин рассказал, как спасти машину от перегрева. Он сказал, что полностью накрывать транспортное средство в жару и превращать ее в «пароварку» нет никакого смысла.

— Накрывать автомобиль целиком нет никакого смысла, просто потому что тогда вы организуете внутри автомобиля парник. Единственное, когда обещают град, есть смысл укрыть полностью, чтобы минимизировать последствия, сохранить металл. Самый доступный, простой и понятный способ укрыть автомобиль от прямого солнца — светоотражающий экран, — сказал Ракитин в интервью радио Sputnik.

Также автоэксперт предупредил об опасности нагревания салона. Так, если там, например, осталась зажигалка, то существует большая вероятность того, что она взорвется. Кроме того, водителю может стать плохо при посадке в горячий автомобиль, потому что температура внутри может достигать 70-80 градусов в зависимости от цвета автомобиля.

Он отметил, что темный салон машины нагреется быстрее, чем светлый, а вот материал обивки не имеет значения, но немного сильнее греется кожа.