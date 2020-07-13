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Kia раскрыла салон нового Carnival 

Motor.ru 2 часа назад
Kia раскрыла салон нового Carnival
Фото: © Kia
Компания Kia опубликовала фотографию салона кросс-вэна Carnival четвёртого поколения. Новинке достались некоторые элементы от актуального Sorento, а также виртуальная приборная панель и сенсорный дисплей мультимедийной системы, заключённые в единый кластер под широкой стеклянной панелью. Диагональ обоих экранов составляет 12,3 дюйма.
Опубликованный снимок подтверждает предположение о том, что Carnival, как и другие недавние новинки Kia и Hyundai, получила вращающийся селектор вместо традиционного рычага переключения передач. Рулевое колесо, в свою очередь, позаимствовали у последнего Sorento. В компании обещают, что у Carnival «самый просторный в своём классе багажник», однако точные данные не приводят.
Габариты автомобиля известны: в длину новый Carnival достигает 5155 миллиметров (+40 миллиметров относительно предшественника), в ширину — 1995 миллиметров (+10), а колёсная база увеличилась на 30 миллиметров и составляет 3090 миллиметров. Благодаря удлинённому на 30 миллиметров заднему свесу в салоне больше свободного пространства для пассажиров задних рядов.
© Kia
Kia Carnival четвёртого поколения доступен в 7-, 9— либо 11-местном исполнении. В версии с семью посадочными местами для пассажиров второго ряда предусмотрены «капитанские кресла».
Официальных данных о силовых агрегатах для кросс-вэна пока нет, но, скорее всего, Carnival предложат с теми же моторами, что и Sorento: турбодизелем 2.2, бензиновой «турбочетвёркой» 2.5 и гибридной силовой установкой на базе наддувного двигателя 1.6. Привод — подключаемый полный.
Старт продаж в Южной Корее запланирован на третий квартал 2020 года, а до рынка США новинка доберётся до конца 2020 года и будет доступна там под названием Sedona. Что касается России, то эта модель на нашем рынке не представлена.
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Бортжурнал , Hyundai , Kia , Kia Carnival
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