Kia раскрыла салон нового Carnival 

Компания Kia опубликовала фотографию салона кросс-вэна Carnival четвёртого поколения. Новинке достались некоторые элементы от актуального Sorento, а также виртуальная приборная панель и сенсорный дисплей мультимедийной системы, заключённые в единый кластер под широкой стеклянной панелью. Диагональ обоих экранов составляет 12,3 дюйма.

Опубликованный снимок подтверждает предположение о том, что Carnival, как и другие недавние новинки Kia и Hyundai , получила вращающийся селектор вместо традиционного рычага переключения передач. Рулевое колесо, в свою очередь, позаимствовали у последнего Sorento. В компании обещают, что у Carnival «самый просторный в своём классе багажник», однако точные данные не приводят.

Габариты автомобиля известны: в длину новый Carnival достигает 5155 миллиметров (+40 миллиметров относительно предшественника), в ширину — 1995 миллиметров (+10), а колёсная база увеличилась на 30 миллиметров и составляет 3090 миллиметров. Благодаря удлинённому на 30 миллиметров заднему свесу в салоне больше свободного пространства для пассажиров задних рядов.

© Kia

Kia Carnival четвёртого поколения доступен в 7-, 9— либо 11-местном исполнении. В версии с семью посадочными местами для пассажиров второго ряда предусмотрены «капитанские кресла».

Официальных данных о силовых агрегатах для кросс-вэна пока нет, но, скорее всего, Carnival предложат с теми же моторами, что и Sorento: турбодизелем 2.2, бензиновой «турбочетвёркой» 2.5 и гибридной силовой установкой на базе наддувного двигателя 1.6. Привод — подключаемый полный.

Старт продаж в Южной Корее запланирован на третий квартал 2020 года, а до рынка США новинка доберётся до конца 2020 года и будет доступна там под названием Sedona. Что касается России, то эта модель на нашем рынке не представлена.