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Что делать, если VIN-код не читается 

Car.ru 2 часа назад
Что делать, если VIN-код не читается
Фото: Car.ru
Многие автовладельцы сталкиваются с проблемой, когда ВИН-код автомобиля стирается и его невозможно прочитать. Многие не знают, что делать в подобных случаях. Возможно, часть автомобиля, на которой он располагается, покрылась ржавчиной или сгнила.
Выясним, какие действия должен предпринять владелец, если ВИН-код не читается.
Почему не читается код. Статистика показывает, что водитель пользуется автомобилем около 4,5 лет, а потом перепродает его. Но такая процедура может усложниться, если в автомобиле стерся или поржавел VIN-номер.
Это не единственная сложность, которая может возникнуть из-за этого. Автомобиль с нечитаемым кодом не могут поставить на учет и даже снять с него. Нередки случаи, когда водитель только недавно приобрел машину и уже после оплаты заметил, что VIN на кузове не читается. Это, как правило, приводит к долгим разбирательствам и владелец жалеет о такой покупке. Но даже из такой ситуации есть выход.
Представим, что владелец автомобиля увидел, что ВИН номер не читается. Первое, что ему необходимо сделать — узнать причину этого. Если выяснить, почему номер не читается, нельзя, нужно понять, каким способом действовать дальше. Среди причин можно выделить:
  • Коррозию. На участок с номером могли попадать загрязнения или влага. Если владелец не следил за состоянием автомобиля и не уделял должного внимания уходу, это могло привести к появлению ржавчины.
  • Особенность нанесения. Каждый производитель наносит ВИН по разной технологии. Особенное внимание стоит уделять гравировке на автомобилях из Японии.
  • Перебивку. Очень частый случай, когда водитель обнаруживает в только что купленном автомобиле стертый номер. Подобным образом мошенники перепродают ворованные авто. В таком случае нужно первым делом обратиться в полицию.
Что делать с нечитаемым VIN-кодом. Первое, что необходимо сделать — не впадать в панику и попытаться почистить этот элемент. Возможно на номер просто попали загрязнения или краска. В большинстве случаев, такие манипуляции не приводят к положительному итогу. Но попробовать нужно. Если данный способ оказался бездейственным, нужно делать экспертизу через ГИБДД. Процесс состоит из следующих этапов:
  • Обратиться в отделение, получить направление на экспертизу.
  • В сервисе специалист очистит кузов при помощи химикатов.
  • Проводится полный осмотр для исключения возможности перебива номера.
  • Владелец получает заключение и после этого может ставить машину на учет.
В случае если специалисты не смогли установить ВИН-код, дело отправляется в прокуратуру. Там сотрудники сверяют определенный ВИН с базой угнанных авто. Если такого нет в списке, значит владельцу выдают заключение. После этого можно пользоваться машиной на полном основании.
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Бортжурнал , Генпрокуратура РФ , ГИБДД
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