Что делать, если VIN-код не читается 

Многие автовладельцы сталкиваются с проблемой, когда ВИН-код автомобиля стирается и его невозможно прочитать. Многие не знают, что делать в подобных случаях. Возможно, часть автомобиля, на которой он располагается, покрылась ржавчиной или сгнила.

Выясним, какие действия должен предпринять владелец, если ВИН-код не читается.

Почему не читается код. Статистика показывает, что водитель пользуется автомобилем около 4,5 лет, а потом перепродает его. Но такая процедура может усложниться, если в автомобиле стерся или поржавел VIN-номер.

Это не единственная сложность, которая может возникнуть из-за этого. Автомобиль с нечитаемым кодом не могут поставить на учет и даже снять с него. Нередки случаи, когда водитель только недавно приобрел машину и уже после оплаты заметил, что VIN на кузове не читается. Это, как правило, приводит к долгим разбирательствам и владелец жалеет о такой покупке. Но даже из такой ситуации есть выход.

Коррозию. На участок с номером могли попадать загрязнения или влага. Если владелец не следил за состоянием автомобиля и не уделял должного внимания уходу, это могло привести к появлению ржавчины.

Особенность нанесения. Каждый производитель наносит ВИН по разной технологии. Особенное внимание стоит уделять гравировке на автомобилях из Японии.

Перебивку. Очень частый случай, когда водитель обнаруживает в только что купленном автомобиле стертый номер. Подобным образом мошенники перепродают ворованные авто. В таком случае нужно первым делом обратиться в полицию. Представим, что владелец автомобиля увидел, что ВИН номер не читается. Первое, что ему необходимо сделать — узнать причину этого. Если выяснить, почему номер не читается, нельзя, нужно понять, каким способом действовать дальше. Среди причин можно выделить:

Что делать с нечитаемым VIN-кодом. Первое, что необходимо сделать — не впадать в панику и попытаться почистить этот элемент. Возможно на номер просто попали загрязнения или краска. В большинстве случаев, такие манипуляции не приводят к положительному итогу. Но попробовать нужно. Если данный способ оказался бездейственным, нужно делать экспертизу через Обратиться в отделение, получить направление на экспертизу.

В сервисе специалист очистит кузов при помощи химикатов.

Проводится полный осмотр для исключения возможности перебива номера.

Владелец получает заключение и после этого может ставить машину на учет. Первое, что необходимо сделать — не впадать в панику и попытаться почистить этот элемент. Возможно на номер просто попали загрязнения или краска. В большинстве случаев, такие манипуляции не приводят к положительному итогу. Но попробовать нужно. Если данный способ оказался бездейственным, нужно делать экспертизу через ГИБДД . Процесс состоит из следующих этапов: