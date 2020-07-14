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АвтоВАЗ отзывает автомобили Lada Granta 

Car.ru 1 час назад
АвтоВАЗ отзывает автомобили Lada Granta
Фото: Car.ru
Отечественная компания АвтоВАЗ собирается провести отзывную программу, в рамках которой будут отозваны автомобили Lada Granta.
Ничего слишком страшного не произошло. АвтоВАЗ при проверке разных партий машин обнаружил, что Lada Granta может иметь проблемы со сварным швом кронштейна в области аккумуляторной батареи.
Сейчас планируется отозвать 122 автомобиля, которые были отгружены в автосалоны в начале текущего месяца. Сообщается, что проблема со швом встречается у одной машины из десяти. Если она всё-таки будет выявлена, то сотрудники сервисных центров заменят площадку АКБ.
Так как большая часть машин ещё не была продана, работники дилерских центров будут выявлять проблемы при предпродажной подготовке Lada Granta. Однако, если обнаружится, что купленный автомобиль имеет заводской дефект, то АвтоВАЗ самостоятельно доставит авто на СТО и оплатит все расходы.
Действительно ли дефект со сварным швом площадки АКБ имеется только у 122 моделей Lada Granta — пока неизвестно. Дату начала и окончания отзыва пока согласовывают с руководством АвтоВАЗа. О принятом решении скоро сообщат, пишет СМИ.
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Бортжурнал , Lada Granta , Lada , Автоваз
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