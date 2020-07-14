Стоит ли сейчас покупать подержанную машину 

Введение режима изоляции заставило многих автолюбителей, планировавших весной сменить свою машину, отложить сделку до лучших времен. Сейчас власти понемногу снимают ограничения, и специалисты выяснили, стоит ли торопиться с заменой автомобиля.

Как показал анализ порталов по торговле подержанными машинами, продажи б/у моделей снизились почти на 30%. Несмотря на то, что отечественные автомобилисты не могли совершать сделки, они много времени проводили на сайтах, торгующих автомобилями — количество поисковых запросов на машины с пробегом выросло на треть.

По словам руководителя одного из таких интернет-сервисов, в России значительно вырос интерес к личному транспорту. По мнению специалиста, многие россияне сейчас задумываются о покупке автомобиля, чтобы избегать нарушения социальной дистанции в общественном транспорте.

Ежегодно с началом отпускного сезона отечественный вторичный рынок показывает некоторое снижение, так как уменьшается спрос. В текущем году всё происходит ровно наоборот, и цены на авто с пробегом продолжают повышаться. Как показала статистика, средняя цена автомобиля на «вторичке» увеличилась на 5% и достигла 429 тысяч рублей.

Эксперты утверждают, что тенденция на увеличение стоимости будет продолжаться, пока вторичный рынок не сможет полностью удовлетворить выросший спрос.