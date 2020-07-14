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Game Boy стал устройством для взлома автомобилей 

Car.ru 5 часов назад
Game Boy стал устройством для взлома автомобилей
Фото: Car.ru
Хакеры сумели сделать устройство для взлома автомобиля из старой приставки Game Boy.
Новое устройство придумали болгарские хакеры из SOS Auto Keys. С его помощью можно открыть абсолютно любой автомобиль и управлять всеми опциями.
Гаджет внешне представляет из себя старую приставку Nintendo. На рынке его оценили в 20 000 фунтов. Если перевести на рубли — 1,8 млн рублей. В YouTube был выложен ролик, на котором специалисты показывают, как действует устройство. Они специально проходили по парковке и вскрывали автомобили таких брендов, как Киа, Хендай и другие.
Game Boy от Nintendo — приставка, которая пользовалась большой популярностью в 90-х годах. Сейчас данной разработкой заинтересовались и полицейские, так как за последние несколько месяцев возросла статистика угнанных автомобилей.
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Бортжурнал , Kia
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