Game Boy стал устройством для взлома автомобилей 

Хакеры сумели сделать устройство для взлома автомобиля из старой приставки Game Boy.

Новое устройство придумали болгарские хакеры из SOS Auto Keys. С его помощью можно открыть абсолютно любой автомобиль и управлять всеми опциями.

Гаджет внешне представляет из себя старую приставку Nintendo. На рынке его оценили в 20 000 фунтов. Если перевести на рубли — 1,8 млн рублей. В YouTube был выложен ролик, на котором специалисты показывают, как действует устройство. Они специально проходили по парковке и вскрывали автомобили таких брендов, как Киа , Хендай и другие.

Game Boy от Nintendo — приставка, которая пользовалась большой популярностью в 90-х годах. Сейчас данной разработкой заинтересовались и полицейские, так как за последние несколько месяцев возросла статистика угнанных автомобилей.