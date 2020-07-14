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Почему нельзя оставлять номер телефона на лобовом стекле автомобиля 

Car.ru 1 час назад
Почему нельзя оставлять номер телефона на лобовом стекле
Фото: Car.ru
Сейчас, когда автомобилей в российских городах стало очень много, прочно закрепилась привычка водителей оставлять под лобовым стеклом номер телефона. Это делается для того, чтобы владелец автомобиля, которому перегородили дорогу, мог позвонить и решить проблему.
При этом автолюбители номер телефона закрепляют на постоянной основе, не убирая его даже на парковках возле супермаркетов, где они никому не перекрывают путь. Этим стали пользоваться мошенники.
Наиболее безобидное занятие этих лиц — это создание базы данных автомобилей с номерами телефонов, объединенных по принципу определенной автомобильной марки. Такие базы продаются в Сети.
Потом владельца будут донимать всевозможными предложениями о ремонте, запасных частях и техобслуживании.
Но бывает так, что на парковке мошенники подбираются к автомобилю жертвы и слегка затирают крыло наждачной бумагой. Потом, когда водитель на своем авто покинет парковку, ему перезвонят недовольные владельцы "поврежденного автомобиля", который якобы он задел, и потребуют немедленной компенсации. В противном случае угрожают довести дело до лишения прав за то, что вы покинули место ДТП.
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