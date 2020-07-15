Почему не всегда можно доверять навигатору

Современные водители часто пользуются различными дополнительными устройствами, которые существенно упрощают процесс эксплуатации автомобиля. К ним можно отнести в том числе и автомобильные навигаторы. Наиболее полезным данный прибор становится при отправлении в неизвестную местность. Вот только эксперты советуют водителям далеко не всегда верить исключительно навигатору. Все дело в том, что в этих ситуациях часто можно заблудиться, так как навигатор показывает не верный путь.

Для того, чтобы спутниковая система работала достоверно и своевременно, нужна хорошая связь со спутниками, а это возможно не всегда. Водители должны понимать, что на связь со спутником влияет несколько факторов, к которым можно отнести: погодные условия, настройки навигатора, возможность прямой видимости спутников и так далее.

Учитывая все эти моменты, специалисты советуют верить не только спутникам, но и стандартным картам, которые можно скачать в интернете или приобрести в бумажном виде. Только заранее определившись с дорогой, можно отправляться в неизвестную местность, не переживая о вероятности заблудиться.

В заключение важно сказать о том, что некоторые навигаторы изначально искажают картинку дорожного трафика. Этот момент тоже нужно учитывать и помнить о нем во время эксплуатации автомобиля, особенно отправляясь куда-то впервые.