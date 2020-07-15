На что обратить внимание при покупке Renault Fluence

Большой французский седан Renault Fluence не был лидером продаж на российском рынке, но стабильный спрос потребовал собирать модель на московском заводе «Автофрамос». Автомобиль исчез из дилерских центров 4 года назад, и специалисты посоветовали, на что стоит обратить внимание при покупке этой машины на вторичном рынке.

В Россию поставлялись автомобили не только с московского, но и с турецкого завода бренда. Необходимо признать, что отечественная окраска славилась лучшим качеством, а вот к Fluence из Турции стоит приглядеться внимательнее. Кроме порогов и арок колес необходимо внимательно осмотреть дверные проемы, которые часто протираются уплотнителями.

Многие владельцы пожалуются на попадание воды в салон. Забитые дренажные отверстия климатической системы и под передним стеклом заставляют влагу скапливаться не только на пассажирском, но и на водительском коврике. Изношенный уплотнитель крышки багажника позволяет воде проникать даже под заднее сиденье.

Подвеска отличается надежностью, при условии, что бывший владелец не экономил на запасных частях. Также проблем не доставляют тормозная система и рулевое управление с электроусилителем — первое вмешательство потребуется не ранее пробега в 100 000 км.

Трансмиссии и моторы при должном обслуживании не заставляют часто обращаться в сервис, но специалисты все же советуют 1,6-литровый мотор и механическую коробку передач — они значительно надежней.