Налоговый вычет при покупке и продаже автомобиля 

Не все автовладельцы знают о законе, согласно которому можно получить налоговый вычет за дорогие приобретения. Покупка при этом должна относиться к списку необходимых для жизни.

Автомобиль — дорогая вещь, поэтому многие задаются вопросом, можно ли за ее приобретение получить возврат налога. Сегодня существует несколько лайфхаков, как сэкономить некоторую сумму денег при продаже или покупке транспортного средства. Рассмотрим, как можно ими воспользоваться.

Что говорит закон. Определенная категория населения может возвратить себе некоторую суммы после проведения продажи или покупки. Это указывается в статье 220 Налогового кодекса. Тут же обозначена сама процедуры и несколько вариантов, как можно возместить средства.

Кто может получить 13% после покупки. Данную финансовую помощь от государства может получить человек, который на протяжении всего года делал крупные покупки и из-за этого его бюджет значительно уменьшился.

Условия льготы распространяются на покупку недвижимости, крупные затраты в лечебных целях, осуществление благотворительности.

Положено ли 13% за приобретение авто. Многие задумываются, можно ли после покупки вернуть часть денег по данной льготе. Налоговый кодекс не содержит сегодня такой информации, поэтому возврат средств на покупку машины невозможен. Однако сейчас появилась информация, что государство планирует ввести автомобиль в список важных приобретений. Сейчас это предложение находится на этапе рассмотрения и обсуждения.

Можно ли вернуть налог, если приобретаешь машину в кредит. В налоговом законодательстве не предусматривается возврат средств, когда гражданин покупает автомобиль в кредит. Если водитель захочет продать машину, которую брал в кредит, ранее, чем через 3 года, он должен будет заплатить НДФЛ в полном размере.

Способы экономии при покупке и продаже автомобиля. Сама по себе продажа предполагает получение дохода. Поэтому при продаже автомобиля необходимо заплатить налог в виде 135 от суммы. Но это применимо только к тем владельцам, которые решили продать авто, которым пользовались менее 3 лет.

Кроме того, налогом облагаются сделки, у которых сумма, выставленная за продажу превышает стоимость покупки такого же автомобиля. Разумеется, не все владельцы захотят отдавать такую крупную часть денег с продажи. Поэтому сегодня существует несколько способов, как избежать налога.

Взаимозачет. Способ подходит не каждому, так как требует большой траты денег. Чтобы сэкономить на продаже авто, можно в этом же году приобрести недвижимость. Например, человек продает свой автомобиль и должен вернуть государству НДФЛ в 13%. Но чтобы избежать этого, необходимо сразу приобрести жилье. Тогда он сам будет иметь право вернуть налог.

Стандартный вычет. Подходит для тех владельцев, которые собираются продавать машину менее, чем за 250000 рублей. Чтобы уйти от налога, необходимо собрать пакет документов, которые будут свидетельствовать о том, что гражданин не получил большой прибыли со сделки. Такую услугу можно получить только раз за год.

Итог. Налоговая скидка на покупку автомобиля стала бы очень полезной в современных условиях. Сегодня получить возврат денег можно только за приобретение недвижимости и дорогого лечения. Но планируется ввести в этот список и сделки, касающиеся автомобилей.