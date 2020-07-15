Mercedes-Benz улучшил внедорожник G-Class 

Компания Mercedes-Benz анонсировала ряд обновлений для внедорожников G-Class, выпущенных после 1 сентября 2020 года. Осенью частью стандартного оснащения модели станут широкоформатный кокпит, парковочный ассистент и новый ездовой режим Desert (пустыня). Одновременно расширится программа персонализации и будут сняты ограничения на заказ версии G 400 d.

С 1 сентября европейские покупатели смогут свободно заказать внедорожник Mercedes-Benz G 400 d — раньше количество таких автомобилей было ограничено. Самый мощный дизельный G-Class оснащается трехлитровой битурбошестеркой OM 656 в паре с девятиступенчатым «автоматом». Агрегат развивает 330 сил и 770 Нм, а в комбинированном режиме расходует меньше девяти литров на 100 километров пробега.

Ещё одно важное новшество G-Class — расширение списка стандартного оборудования. С осени туда включат пакет Parking Package с камерой заднего вида, безрамочное салонное зеркало, широкоформатный кокпит и новый режим мехатроники, облегчающий движение по песку. Заодно изменены возможные комбинации стайлинг-пакетов, плюс появились дополнительные варианты окраски кузова и 20-дюймовые колеса нового дизайна. Также для G-Class будут доступны два противоугонных набора: URBAN GUARD Vehicle Protection и URBAN GUARD Vehicle Protection Plus, последний — с функцией геолокации.

Вместе с тем программа G manufaktur предложит больше простора для творческого переосмысления внешности G-Class. Так, внедорожник можно будет окрасить в три новых оттенка на выбор: серый classic grey, зеленый deep green и синий china blue. Они подражают архивным колерам, раньше присутствовавшим в каталоге модели. Вдобавок в перечень опций добавлены антихром-пакеты Night Package II и AMG Night Package II с черными шильдиками и декором.