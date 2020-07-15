Нужно ли обрабатывать антикором современные авто

Автомобиль работает исправно только тогда, когда все его элементы и механизмы находятся в рабочем состоянии. Многие владельцы полагают, что в современных автомобилях при производстве используется самая хорошая антикоррозийная обработка, поэтому заботиться о состоянии автомобиля не нужно.

Действительно, практически все новые машины производятся на основе кузова оцинкованного типа. Но говорит ли это о том, что машине хватит этого и не нужно ее обрабатывать? Разберемся, нужен ли антикор современному авто.

Какое антикоррозийное покрытие на новых автомобилях. При производстве на детали кузова сначала наносят мастичные материалы. Такое покрытие, действительно эффективно, но только до тех пор, пока есть сцепление между материалами. Иными словами, пока покрытие находится на металле. На заводе обработка производится очень быстро и за это короткое время материал может просто не распределиться по всем местам. До момента продажи автомобиль подвержен таким факторам, как перепад температуры и конденсат. А это приводит к началу развития очагов коррозии. Именно поэтому, хорошие специалисты в дилерских центрах настоятельно рекомендуют провести дополнительную антикоррозийную обработку.

Car.ru

Нужно ли обрабатывать авто. Производитель может красочно описывать процесс производства, но это совсем не означает, что оцинковка — гарант того, что автомобиль не будет подвержен появлению ржавчины. Данная гарантия распространена только на «сквозную» коррозию. То есть, водитель может быть уверен, что через 5 лет на машине не выступит ржавчины в виде отверстий. Оцинковка дает только электрохимическую защиту.

Совмещение антикоррозийной обработки и шумоизоляции. Не все автовладельцы знают, что обработка против коррозии может не только защитить кузов от появления ржавчины, но и улучшить шумоизоляцию. После обработки в салоне автомобиля становится почти в 2 раза тише.

Антикоррозийные процедуры в сервисе. Не нужно сразу бежать к специалистам в сервис и просить обработать автомобиль. Перед этим нужно ознакомиться с тем, какие материалы будет применять мастер и через какое время можно полноценно эксплуатировать автомобиль. Сегодня на рынке очень много китайских препаратов, которые, как правило, не отличаются высоким качеством. Поэтому, если заранее не узнать про средство для обработки, нельзя быть уверенным, что автомобиль не заржавеет через полгода.

Хорошим спросом пользуются такие бренды, как Soudal или Dinitrol. Материалы отлично справляются со своими функциями даже под воздействием температур и влаги.

Итог. Если вы владелец современного автомобиля, это совсем не означает, что его не нужно обрабатывать антикоррозийными средствами. Чтобы результат после процедуры продержался долгое время, необходимо выбирать для обработки качественные материалы.