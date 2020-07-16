Граждане Швеции рассказали о своих «автомобилях мечты» 

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Популярная торговая интернет-площадка в Швеции провела опрос среди граждан страны о предпочитаемых автомобильных брендах. Как оказалось, желание сохранить окружающую среду у шведов вытеснила патриотичность.

Самой желанной маркой среди жителей Швеции стал отечественный производитель Volvo — 15% опрошенных рассказали, что хотят приобрести модель именно этой компании. Интересно, что 22% респондентов уже имеют машины Volvo и 78% из них полностью удовлетворены своим транспортным средством.

Также специалисты отметили, что за год популярность марки возросла — год назад купить автомобиль Volvo хотели бы только 12%.

Вторую строчку заняли американские электрокары Tesla , им отдали предпочтение 9% участвующих в опросе, «бронзовую награду» завоевал баварский бренд BMW — 7% планирует приобрести именно его модели.