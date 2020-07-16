Граждане Швеции рассказали о своих «автомобилях мечты» 

Популярная торговая интернет-площадка в Швеции провела опрос среди граждан страны о предпочитаемых автомобильных брендах. Как оказалось, желание сохранить окружающую среду у шведов вытеснила патриотичность.
Самой желанной маркой среди жителей Швеции стал отечественный производитель Volvo — 15% опрошенных рассказали, что хотят приобрести модель именно этой компании. Интересно, что 22% респондентов уже имеют машины Volvo и 78% из них полностью удовлетворены своим транспортным средством.
Также специалисты отметили, что за год популярность марки возросла — год назад купить автомобиль Volvo хотели бы только 12%.
Вторую строчку заняли американские электрокары Tesla, им отдали предпочтение 9% участвующих в опросе, «бронзовую награду» завоевал баварский бренд BMW — 7% планирует приобрести именно его модели.
Антилидером рейтинга стала Kia с 2%, а за автомобили Ford и Volkswagen отдали голоса лишь 3% опрошенных. Необходимо признать, что в прошлогоднем рейтинги компания Kia вовсе отсутствовала, а значит, у граждан Швеции повысился интерес к корейскому производителю.