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Граждане Швеции рассказали о своих «автомобилях мечты» 

Car.ru и ещё 2 9 часов назад
Граждане Швеции рассказали о своих «автомобилях мечты»
Фото: car.ru
Популярная торговая интернет-площадка в Швеции провела опрос среди граждан страны о предпочитаемых автомобильных брендах. Как оказалось, желание сохранить окружающую среду у шведов вытеснила патриотичность.
Самой желанной маркой среди жителей Швеции стал отечественный производитель Volvo — 15% опрошенных рассказали, что хотят приобрести модель именно этой компании. Интересно, что 22% респондентов уже имеют машины Volvo и 78% из них полностью удовлетворены своим транспортным средством.
Также специалисты отметили, что за год популярность марки возросла — год назад купить автомобиль Volvo хотели бы только 12%.
Вторую строчку заняли американские электрокары Tesla, им отдали предпочтение 9% участвующих в опросе, «бронзовую награду» завоевал баварский бренд BMW — 7% планирует приобрести именно его модели.
Антилидером рейтинга стала Kia с 2%, а за автомобили Ford и Volkswagen отдали голоса лишь 3% опрошенных. Необходимо признать, что в прошлогоднем рейтинги компания Kia вовсе отсутствовала, а значит, у граждан Швеции повысился интерес к корейскому производителю.
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Комментарии 1
Бортжурнал , Volvo , BMW , Kia , Tesla , Volkswagen
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