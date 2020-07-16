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2,8 секунды до «сотни»: представлен новый Porsche 911 Turbo 

Motor.ru и ещё 2 5 часов назад
До сотни за 2,8: представлен новый Porsche 911 Turbo
Фото: © Porsche
Компания Porsche раскрыла все подробности о новом 911 Turbo. Внешне он практически не отличается от старшей модели 911 Turbo S, лишь на 0,1 секунды медленнее разгоняется до «сотни», а максимальная скорость ограничена на отметке 320 километров в час против 330 у самой мощной модели в линейке. Цены на новинку начинаются от 170,8 тысячи долларов (12 миллионов рублей).
Turbo-версия Porsche 911 комплектуется оппозитным мотором объёмом 3,75 литра, отдача которого составляет 580 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Для сравнения, этот же двигатель на 911 Turbo S выдаёт 650 сил и 800 Нм момента. В обоих случаях агрегат сочетается с восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом с муфтой на передней оси. С такой силовой установкой 911 Turbo разгоняется с места до 100 километров в час за 2,8 секунды, а кабриолету требуется на это 2,9 секунды.
Новый 911 Turbo получил подвеску PASM с адаптивными амортизаторами. Более спортивный вариант PASM Sport с уменьшенным на 10 миллиметров дорожным просветом — опция.
Также для модели заявлены опциональные гидравлические стабилизаторы поперечной устойчивости, шины 255/35 R20 спереди и 315/30 R21 — сзади, тормоза с 408-миллиметровыми дисками на передней оси и 380-миллиметровыми на задней (за карбон-керамические придётся заплатить отдельно).
В США купе 911 Turbo стоит от 170,8 тысячи долларов, а кабриолет — от 183,6 тысячи долларов. Это существенно дешевле 911 Turbo S, который обойдётся минимум в 203,5 тысячи (14,5 миллиона рублей). Скорее всего, рублёвые цены на новинку назовут в ближайшее время. Ранее стало известно, что Porsche оценили в России в 15 450 000 рублей.
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Бортжурнал , Porsche 911 , Porsche
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