Задний привод: пять аргументов "за"

Покупая легковой автомобиль впервые, многие новички-автолюбители задумываются, выбрать машину переднеприводную или все же остановить свой выбор на заднеприводном авто?
Стоит уточнить, какими преимуществами обладают легковые автомобили с задним приводом.
В первую очередь, это хорошая маневренность в сравнении с переднеприводными моделями. Сделать маневр с разворотом на узкой улочке намного легче на заднеприводном автомобиле.
Более дешевое обслуживание в автосервисе. У заднеприводных автомобилей под капотом и места больше, и подвеска упрощенной конструкции. А значит, проще добраться до поломки и исправить ее.
Благодаря заднему приводу, нагрузка на передние колеса автомобиля меньше в момент вхождения в поворот, чем у переднеприводных авто. За счет этого срок изнашивания шин у заднеприводных больше.
Водители с многолетним опытом знают, что подъем в гору легче дается заднеприводным машинам, поскольку на заднюю ось приходится большая нагрузка, это дает лучшую сцепку с дорожным покрытием.
На автомобиле с задним приводом сложнее попасть в занос, так что новичкам лучше начинать именно с этого автомобиля. К тому же заднеприводный автомобиль - это «классика жанра» с более высоким статусом. Но он всегда будет дороже переднеприводного. Так что не каждому новичку-водителю по карману.