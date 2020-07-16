Задний привод: пять аргументов "за"

Покупая легковой автомобиль впервые, многие новички-автолюбители задумываются, выбрать машину переднеприводную или все же остановить свой выбор на заднеприводном авто?

Стоит уточнить, какими преимуществами обладают легковые автомобили с задним приводом.

В первую очередь, это хорошая маневренность в сравнении с переднеприводными моделями. Сделать маневр с разворотом на узкой улочке намного легче на заднеприводном автомобиле.

Более дешевое обслуживание в автосервисе. У заднеприводных автомобилей под капотом и места больше, и подвеска упрощенной конструкции. А значит, проще добраться до поломки и исправить ее.

Благодаря заднему приводу, нагрузка на передние колеса автомобиля меньше в момент вхождения в поворот, чем у переднеприводных авто. За счет этого срок изнашивания шин у заднеприводных больше.

Водители с многолетним опытом знают, что подъем в гору легче дается заднеприводным машинам, поскольку на заднюю ось приходится большая нагрузка, это дает лучшую сцепку с дорожным покрытием.