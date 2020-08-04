Volkswagen выкупит машины у россиян и уничтожит их

Росстандарт согласовал отзыв 57 автомобилей Volkswagen Tiguan, Touareg, Multivan, Amarok и Caddy, выпущенных в период с 2008 по 2018 год. Автомобили, проданные в России, оказались предсерийными прототипами.

На сайте ведомства отмечено, что у машин отсутствует детальная документация, которая подтверждает соответствие требованиям технических регламентов. В связи с этим Volkswagen выкупит автомобили и отправит на утилизацию.

Владельцев нелицензионных машин оповестят об отзыве по телефону или электронной почте. На сайте Росстандарта опубликован список VIN-номеров, с которым можно свериться самостоятельно и привезти автомобиль в сервисный центр.

О том, что Volkswagen продает предсерийные автомобили, стало известно еще в 2018 году: компания более 10 лет отправляла дилерам машины, которые подлежали уничтожению. Количество таких автомобилей, реализованных в Европе и Северной Америке, может доходить до 17 тысяч.

Различия с серийными экземплярами варьируются: у одних автомобилей они заключаются в программном обеспечении, а у других — в особенностях конструкции. Из-за отсутствия нужной документации Volkswagen не имел права выпускать такие машины на дороги общего пользования.