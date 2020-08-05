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Посмотрите на салон самого доступного кроссовера Nissan 

Motor.ru и ещё 4 4 часа назад
Как выглядит салон самого доступного кроссовера Nissan
Фото: Nissan
Компания Nissan продолжает подогревать интерес к новинке под названием Magnite, которая станет самой доступной моделью японской марки на индийском рынке. На этот раз Nissan показал интерьер кроссовера.
На изображениях, опубликованных пресс-службой марки, виден салон, выполненный в черном и бордовом цветах. Торпедо и обивка сидений украшены орнаментом в виде вытянутых шестиугольников — такую же форму придали четырем дефлекторам воздуховодов.
За рулем расположена цифровая приборная панель с крупным экраном, а по центру передней панели установлен восьмидюймовый экран-планшет мультимедийной системы. Уже известно, что в список оснащения Magnite также войдут круиз-контроль и камеры кругового обзора.
Nissan
Экстерьер кроссовера Nissan раскрыл еще в июле: новинка дебютировала в статусе концепта, приближенного к серийной версии. Magnite базируется на переднеприводной платформе CMF-A и будет предложен с двумя двигателями: трехцилиндровым 72-сильным «атмосферником» объемом 1,0 литра и его турбо-версией мощностью 95 лошадиных сил. Из трансмиссий будут доступны «механика», роботизированная коробка передач и вариатор.
Серийная версия Nissan Magnite будет представлена до конца нынешнего года, а первые «товарные» кроссоверы сойдут с конвейера завода в Индии в начале 2021 года. Новинка может выйти и на другие рынки, однако пока информации об этом нет. Ранее марка Datsun зарегистрировала в России наименование Magnite, но впоследствии объявила об уходе из страны.
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Комментарии
Бортжурнал , Nissan , Datsun
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