Toyota готовит новый гиперкар стоимостью 3 млн долларов 

Японская компания Toyota планирует представить новую модель гиперкара Toyota Hypercar Class Le Mans.

Новый гоночный автомобиль предназначается для участия в гонках на выносливость «24 часа Ле-Мана». Машина откроет новый класс спорткаров Hypercar, заменив на этом посту текущую категорию LMP1.

Изначально машину планировали представить в июне этого года, но дебют Toyota Hypercar Class Le Mans отложили на 19 сентября. Такая дата была выбрана не случайно, так как осенью практически нет запланированных премьер других авто, а значит всё внимание рынка будет приковано к новому гоночному авто.

Под капотом машины должна стоять гибридная силовая установка, состоящая из электромотора и 2,4-литрового турбодвигателя с шестью цилиндрами. Суммарная мощность гибрида равна 986 л.с. Разгон до 100 км/ч займёт 2,5 секунды, но на больших показателях динамика снижается, поэтому набор 200 км/ч отнимет 6-7 секунд.

Будущим конкурентом Toyota Hypercar Class Le Mans станет гибридный Aston Martin Valkyrie, который тоже имеет богатую техническую начинку. Правда, дебют машины решили отложить на неопределённый срок.

Предварительная стоимость японского гиперкара составляет 3 млн долларов или 221 млн рублей.