Названы нюансы парковки на даче

Парковка — самый сложный вопрос в современных условиях. Если посмотреть на крупные города, там не всегда можно найти свободное место. А вот в небольших поселениях, площади для остановки машины предостаточно. Вот только оставлять транспортное средство надолго на полянке или в травке не рекомендуется, даже запрещается.

Все водители любят ездить в деревню на заслуженный отдых. При этом мало кто задумывается о правильности парковки в подобных условиях. Места ведь вокруг много, многие загоняют машину в траву и не вспоминают о ней сутки. Однако, продолжительная стоянка в таких условиях может нанести немалый вред для автомобиля. Рассмотрим, с какими проблемами можно столкнуться и можно ли их избежать.

Трава — основной враг. Парковаться в высокой траве легковому автомобилю просто недопустимо и объясняется это сразу несколькими причинами. Если водитель едет на дачу, он преодолевает большое расстояние — выхлопная система при этом начинает нагреваться. В некоторых случаях катализатор может нагреваться даже до 300 градусов. А если автомобиль едет на маленькой скорости, при этом у него изношена система зажигания и установлены плохие свечи, температура может достигать и 400 градусов. Если после этого припарковать машину в траве, которая касается кузова, есть высокий риск обгорания и воспламенения. Если при остановке ощущается запах дыма, нужно немедленно отгонять автомобиль на свободный участок. Еще одна проблема — подмятая трава со временем начинает расправляться и проникать в моторный отсек. Возрастает риск попадания травы в промежуток между ремнем ГРМ и роликами. Это может привести к проскакиванию ремня. Многие автовладельцы отмечают, что трава забивается между опорами подвески, за трубами выхлопа и цепляется за лист картера. Если вовремя ее не убрать, она может засохнуть и превратиться в грязь.

Лужайки возле дома. Если водитель оставит свой автомобиль перед домом на лужайке, он может получить наказание в виде штрафа от властей. Объясняется это тем, что в Москве и других крупных городах заезжать на газоны запрещается. Даже зеленые лужайки могут выступать в роли газонов, а бдительные прохожие могут зафиксировать незаконную парковку в данном месте и отправить материалы в соответствующие органы. Если жалоба будет удовлетворена, водитель может получить штраф в размере 5 000 рублей.

щебень и галька;

тротуарная плитка;

бетон, асфальт или камень;

водонепроницаемые листы. Как сделать собственную парковку. Сделать стоянку для автомобиля можно из следующих материалов:

Наиболее дешевым и практичным вариантом считается площадка из щебня. Он позволяет отводить воду и не дает скапливаться грязи. Если планируется оставлять автомобиль на долгое время, неплохо смастерить специальный навес. Данное оборудование не только защитит от негативного воздействия солнечных лучей, но и укроет машину от осадков — дождя или града. Навес стоит делать из прочных материалов и крепить на сваи, расположенные на 1.5 метра под землей.

Итог. Парковка на даче в некоторых случаях может быть очень опасна для автомобиля. Чтобы обезопасить своё транспортное средство, следует выбирать правильное покрытие для постройки площадки.