Chevrolet Blazer превратили в «серьезный» внедорожник 

Кроссовер Blazer, возрожденный компанией Chevrolet в прошлом году после 25-летнего перерыва, серьезно отличается от своего внедорожного предшественника. Теперь это семейный паркетник, больше похожий на Camaro, но после возвращения Ford Bronco дизайнеры решили представить, как бы мог выглядеть Blazer, чтобы составить конкуренцию новинке на бездорожье.

От существующего варианта остались, пожалуй, только глубоко посаженные дневные ходовые огни, а вся остальная передняя часть была серьезно пересмотрена. Короткий передний свес обеспечил большую проходимость, узкая решетка радиатора позволила разместить в бампере лебедку и две буксировочные проушины.

Более вертикальное лобовое стекло придает внедорожнику брутальный внешний вид, а дополнительная диодная панель на крыше поможет путешествовать и в темное время суток.

Массивные злые шины и боковые подножки завершают внедорожный образ получившегося автомобиля.