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Chevrolet Blazer превратили в «серьезный» внедорожник 

Car.ru 6 часов назад
Chevrolet Blazer превратили в «серьезный» внедорожник
Фото: Car.ru
Кроссовер Blazer, возрожденный компанией Chevrolet в прошлом году после 25-летнего перерыва, серьезно отличается от своего внедорожного предшественника. Теперь это семейный паркетник, больше похожий на Camaro, но после возвращения Ford Bronco дизайнеры решили представить, как бы мог выглядеть Blazer, чтобы составить конкуренцию новинке на бездорожье.
От существующего варианта остались, пожалуй, только глубоко посаженные дневные ходовые огни, а вся остальная передняя часть была серьезно пересмотрена. Короткий передний свес обеспечил большую проходимость, узкая решетка радиатора позволила разместить в бампере лебедку и две буксировочные проушины.
Более вертикальное лобовое стекло придает внедорожнику брутальный внешний вид, а дополнительная диодная панель на крыше поможет путешествовать и в темное время суток.
Массивные злые шины и боковые подножки завершают внедорожный образ получившегося автомобиля.
Компания Ford воскресила Bronco как конкурента Jeep Wrangler, но год назад, к сожалению, Chevrolet выбрала иной путь для своего Blazer и превратила когда-то проходимый автомобиль в кроссовер в погоне за массовым спросом.
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Комментарии
Бортжурнал , Jeep , Chevrolet Blazer , Chevrolet , Jeep Wrangler , Ford Bronco , Ford
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