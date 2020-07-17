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Итальянское тюнинг-ателье создаст «хрустальный» автомобиль 

Motor.ru и ещё 1 3 часа назад
Итальянцы и французы построят «хрустальный» автомобиль
Фото: Carscoops
Итальянское тюнинг-ателье Ares Design объявило о планах построить «хрустальный» автомобиль. Необычный проект тюнеры будут реализовывать совместно с французским производителем хрусталя Lalique.
Цель необычного проекта — возродить знаковый автомобиль прошлого при помощи современных технологий. В настоящий момент специалисты не раскрывают подробностей, какая именно модель будет построена. Судя по опубликованному изображению, им станет некий родстер, выполненный в стиле ретро.
Также на тизере видно, что спорткар отличится длинным капотом и мягкой складной крышей. Кроме того, возрожденный ретро-автомобиль получит хромированные боковые зеркала и дверные ручки.
Созданием дизайна и производством автомобиля займутся итальянские тюнеры из Ares Design. Французский производитель Lalique, в свою очередь, разработает для модели уникальные хрустальные украшения ручной работы. Завершить создание необычного проекта специалисты планируют до конца 2020 года.
В начале июля тюнеры Ares Design опубликовали видео, в котором впервые продемонстрировали в движении суперкар Panther ProgettoUno, стилизованный под легендарную De Tomaso Pantera. Современная интерпретация суперкара построена на агрегатах Lamborghini Huracan и оснащена 5,2-литровым V10 мощностью 650 лошадиных сил.
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Бортжурнал , Lamborghini , Lamborghini Huracan
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