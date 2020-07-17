Итальянцы и французы построят «хрустальный» автомобиль

Все новости на карте

Итальянское тюнинг-ателье Ares Design объявило о планах построить «хрустальный» автомобиль. Необычный проект тюнеры будут реализовывать совместно с французским производителем хрусталя Lalique.

Цель необычного проекта — возродить знаковый автомобиль прошлого при помощи современных технологий. В настоящий момент специалисты не раскрывают подробностей, какая именно модель будет построена. Судя по опубликованному изображению, им станет некий родстер, выполненный в стиле ретро.

Также на тизере видно, что спорткар отличится длинным капотом и мягкой складной крышей. Кроме того, возрожденный ретро-автомобиль получит хромированные боковые зеркала и дверные ручки.

Созданием дизайна и производством автомобиля займутся итальянские тюнеры из Ares Design. Французский производитель Lalique, в свою очередь, разработает для модели уникальные хрустальные украшения ручной работы. Завершить создание необычного проекта специалисты планируют до конца 2020 года.

В начале июля тюнеры Ares Design опубликовали видео, в котором впервые продемонстрировали в движении суперкар Panther ProgettoUno, стилизованный под легендарную De Tomaso Pantera. Современная интерпретация суперкара построена на агрегатах Lamborghini Huracan и оснащена 5,2-литровым V10 мощностью 650 лошадиных сил.

Источник: