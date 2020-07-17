Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mercedes отозвал GLE и GLS в России из-за проблемной сварки 

Авторамблер и ещё 1 3 часа назад
Mercedes отозвал GLE и GLS в России
Фото: Авторамблер
Штутгарсткий бренд объявил об отзыве 17 автомобилей GLE и GLS, проданных в России с 2019 по 2020 год.
Модели отправят в сервис из-за недостаточно прочных на разрыв сварных швов задней деформируемой поперечины спецификации. Из-за заводского дефекта швы могут не выдержать определенных силовых нагрузок.
Mercedes бесплатно для владельцев заменит заднюю деформируемую поперечину. Дилеры компании свяжутся с владельцами проблемных автомобилей по телефону или электронной почте. Также можно самостоятельно проверить, попадает ли автомобиль под сервисную акцию, сверившись со списком VIN-номеров на сайте Росстандарта.
Ранее Mercedes отзывал автомобили в России в конце июня. Тогда в ремонт отправили 4270 автомобилей С-Class, CLK-Class, E-Class и CLS-Class, на которых обнаружили проблему с клеевым соединением между стеклянной крышкой и рамой сдвижного люка.
Видео дня. Легендарная «Волга» Газ-24: космический прорыв автопрома
Авторамблер: последние новости
Представлен дешевый кроссовер Nissan Magnite Представлен дешевый кроссовер Nissan Magnite Aston Martin поставил на конвейер кроссовер DBX Aston Martin поставил на конвейер кроссовер DBX В России стартовала сборка Kia K5 В России стартовала сборка Kia K5
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему нельзя оставлять номер телефона на лобовом стекле
Почему нельзя оставлять номер телефона на лобовом стекле
Лёгшую посреди дороги россиянку насмерть сбила машина
Лёгшую посреди дороги россиянку насмерть сбила машина
Названы пять главных ошибок, «убивающих» кондиционер авто
Названы пять главных ошибок, «убивающих» кондиционер авто
«Повернула голову»: как разбилась блогерша
«Повернула голову»: как разбилась блогерша
Видео
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
00:15
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
00:07
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Россиянка протаранила скорую с роженицей
00:55
Россиянка протаранила скорую с роженицей
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение