Mercedes отозвал GLE и GLS в России

Штутгарсткий бренд объявил об отзыве 17 автомобилей GLE и GLS, проданных в России с 2019 по 2020 год.

Модели отправят в сервис из-за недостаточно прочных на разрыв сварных швов задней деформируемой поперечины спецификации. Из-за заводского дефекта швы могут не выдержать определенных силовых нагрузок.

Mercedes бесплатно для владельцев заменит заднюю деформируемую поперечину. Дилеры компании свяжутся с владельцами проблемных автомобилей по телефону или электронной почте. Также можно самостоятельно проверить, попадает ли автомобиль под сервисную акцию, сверившись со списком VIN-номеров на сайте Росстандарта.

Ранее Mercedes отзывал автомобили в России в конце июня. Тогда в ремонт отправили 4270 автомобилей С-Class, CLK-Class, E-Class и CLS-Class, на которых обнаружили проблему с клеевым соединением между стеклянной крышкой и рамой сдвижного люка.