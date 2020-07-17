ТОП-10 авто, которые не стоит брать на вторичке 

Очень часто автомобилисты отправляются за машинами на вторичный рынок, надеясь так приобрести хороший автомобиль и сэкономить. Но есть модели, которые лучше всего не приобретать подержанными, в противном случае могут возникнуть серьезные проблемы и неприятности. Аналитики составили антирейтинг машин, которые нужно избегать на российском рынке.

Бесспорным лидером перечня становится Mazda RX-8 . Слабым моментом машины становится мотор, который не поддается ремонту и является очень проблематичным. На покупку автомобиля с роторным мотором чаще всего решаются неопытные водители, поэтому нужно быть крайне аккуратными.

На втором месте расположился Chery Amulet . Автомобили китайского производства первого поколения очень часто доставляют хлопоты владельцам и являются проблемными. У Amulet все сделано из очень дешевого материала. Кузова гниют прямо на глазах, моторы рассыпаются и едят масло, ходовая разваливается, салоны истираются.

Citroen C5 замыкает тройку лидеров в этом антирейтинге. Главным недостатком становится автоматизированная коробка передач, с которой часто возникают проблемы и сложности. Кроме того, машина практически не имеет шумоизоляции, что также является недостатком.

Все машины, указанные в антирейтинге, имеют много проблем и неприятностей, проявляющихся во время эксплуатации. Именно поэтому аналитики советуют быть крайне осторожными, выбирая их на рынке.