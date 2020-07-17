Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ТОП-10 авто, которые не стоит брать на вторичке 

Car.ru 11 часов назад
ТОП-10 авто, которые не стоит брать на вторичке
Фото: Car.ru
Очень часто автомобилисты отправляются за машинами на вторичный рынок, надеясь так приобрести хороший автомобиль и сэкономить. Но есть модели, которые лучше всего не приобретать подержанными, в противном случае могут возникнуть серьезные проблемы и неприятности. Аналитики составили антирейтинг машин, которые нужно избегать на российском рынке.
Бесспорным лидером перечня становится Mazda RX-8. Слабым моментом машины становится мотор, который не поддается ремонту и является очень проблематичным. На покупку автомобиля с роторным мотором чаще всего решаются неопытные водители, поэтому нужно быть крайне аккуратными.
На втором месте расположился Chery Amulet. Автомобили китайского производства первого поколения очень часто доставляют хлопоты владельцам и являются проблемными. У Amulet все сделано из очень дешевого материала. Кузова гниют прямо на глазах, моторы рассыпаются и едят масло, ходовая разваливается, салоны истираются.
Citroen C5 замыкает тройку лидеров в этом антирейтинге. Главным недостатком становится автоматизированная коробка передач, с которой часто возникают проблемы и сложности. Кроме того, машина практически не имеет шумоизоляции, что также является недостатком.
Кроме того, в составленном рейтинге оказались модели: Renault Megane, Peugeot 308 I, Nissan Primera III (P120), Mazda CX-7, Jaguar XF I (до рестайлинга), Land Rover Range Rover Sport и Mercedes-Benz S-class.
Все машины, указанные в антирейтинге, имеют много проблем и неприятностей, проявляющихся во время эксплуатации. Именно поэтому аналитики советуют быть крайне осторожными, выбирая их на рынке.
Видео дня. Легендарная «Волга» Газ-24: космический прорыв автопрома
Car.ru: последние новости
Почему важно уметь переключать МКПП без сцепления? Почему важно уметь переключать МКПП без сцепления? Chevrolet Blazer превратили в «серьезный» внедорожник Chevrolet Blazer превратили в «серьезный» внедорожник 5 причин, почему стоит выбрать машину с задним приводом, нежели с передним 5 причин, почему стоит выбрать машину с задним приводом, нежели с передним
Комментарии 2
Бортжурнал , Chery Amulet , Nissan , Chery , Jaguar , Jaguar XF , Mazda RX-8 , Citroen , Mazda CX-7 , Peugeot , Renault Megane , Mazda , Land Rover Range Rover , Peugeot 308 , Renault , Rover , Nissan Primera , Citroen C5 , Land Rover Range Rover Sport , Land Rover , Mercedes-Benz
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему важно уметь переключать МКПП без сцепления?
Почему важно уметь переключать МКПП без сцепления?
Почему нельзя оставлять номер телефона на лобовом стекле
Почему нельзя оставлять номер телефона на лобовом стекле
Пьяный водитель Mercedes убил семью в ДТП
Пьяный водитель Mercedes убил семью в ДТП
Названы пять главных ошибок, «убивающих» кондиционер авто
Названы пять главных ошибок, «убивающих» кондиционер авто
Видео
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
00:15
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
00:07
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Россиянка протаранила скорую с роженицей
00:55
Россиянка протаранила скорую с роженицей
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение