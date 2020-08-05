Что будет, если в бензобак попадет сахар?

Один из американских автомобильных видеоблогеров, который часто публикует на своем YouTube-канале советы автовладельцам, решил развенчать миф о «сахаре в бензобаке». Для опытов он выбрал собственный Chrysler 200.

В ролике молодой человек показывает, что сахар не растворяется в бензине, а значит не сможет достичь камеры сгорания в двигателе и осесть на клапанах и свечах. Все попавшие сахарные гранулы без проблем задержит топливный фильтр, но чтобы избавиться от примеси в бензине, необходимо будет совершить определённую работу. Если топливо загрязнено исключительно сахаром, то достаточно будет снять и промыть бензобак, а затем заменить топливный фильтр.

Car.ru

По утверждению блогера, в современных автомобилях это достаточно несложная задача. На подопытном Chrysler 200 топливный насос и бак легко доступны и их снятие при наличии небольшого опыта займет максимум 30 минут.

После того, как бак промыт, нужно прочистить топливопровод до фильтра. Если сахар не растворяется в бензине, то его замечательно растворяет обыкновенная вода — её и стоит использовать. После промывки топливной линии достаточно пролить её изопропиловым спиртом, который соберёт остатки влаги.