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Блогер проверил, что будет, если сахар попадет в бензобак 

Car.ru и ещё 1 6 часов назад
Что будет, если в бензобак попадет сахар?
Фото: Car.ru
Один из американских автомобильных видеоблогеров, который часто публикует на своем YouTube-канале советы автовладельцам, решил развенчать миф о «сахаре в бензобаке». Для опытов он выбрал собственный Chrysler 200.
В ролике молодой человек показывает, что сахар не растворяется в бензине, а значит не сможет достичь камеры сгорания в двигателе и осесть на клапанах и свечах. Все попавшие сахарные гранулы без проблем задержит топливный фильтр, но чтобы избавиться от примеси в бензине, необходимо будет совершить определённую работу. Если топливо загрязнено исключительно сахаром, то достаточно будет снять и промыть бензобак, а затем заменить топливный фильтр.
Car.ru
По утверждению блогера, в современных автомобилях это достаточно несложная задача. На подопытном Chrysler 200 топливный насос и бак легко доступны и их снятие при наличии небольшого опыта займет максимум 30 минут.
После того, как бак промыт, нужно прочистить топливопровод до фильтра. Если сахар не растворяется в бензине, то его замечательно растворяет обыкновенная вода — её и стоит использовать. После промывки топливной линии достаточно пролить её изопропиловым спиртом, который соберёт остатки влаги.
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Комментарии
Бортжурнал , Chrysler 200 , Chrysler
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