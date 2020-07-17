Почему важно уметь переключать МКПП без сцепления? 

Как известно, для переключения передач в машинах с "механикой" используется сцепление. Выжимая его, водитель может плавно переключиться на необходимую передачу. А как действовать в ситуации, когда сцепление перестало функционировать?

В городской черте проблем возникнуть не должно. Вы сможете просто банально обратиться в техподдержку, и к вам приедут специалисты. А что делать, когда вышеописанная проблема случилась где-то на трассе? Оказывается, выход есть.

Понадобится немного сноровки и сосредоточенности. При неработающем двигателе включаем первую передачу. Далее поворачиваем ключ зажигания и потихоньку давим на педаль газа.

Авто немного дернется, но поедет. Правда ехать долго на первой передаче не совсем удобно. Есть возможность без использования сцепления перейти на передачу выше.

Отпускаем педаль газа и переходим на нейтральную передачу. Далее нажимаем на газ и раскручиваем двигатель до 1 500-2 000 оборотов в минуту. В этот самый момент переходим на более высокую передачу.

При этом стоит понимать, что для включения скорости потребуется приложить некоторое усилие. Таким образом вы сможете добраться своим ходом до ближайшего автосервиса.