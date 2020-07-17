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В России отозвали 18 тысяч Hyundai из-за риска короткого замыкания 

Motor.ru 9 часов назад
В России отозвали более 18 тысяч кроссоверов Hyundai
Фото: Hyundai
Hyundai объявил о крупной сервисной акции в России: отзыву подлежат 18 563 кроссовера Hyundai Santa Fe, изготовленные в период с 16 марта 2005 года по 22 сентября 2009 года.
На автомобилях обнаружили неисправность, которая может вызвать короткое замыкание в цепи питания модуля ABS/ESC. В сервисных центрах на отозванных кроссоверах бесплатно установят комплекты реле РСВ.
Владельцев проблемных автомобилей оповестят об акции по телефону или по электронной почте. Также можно ознакомиться со списком VIN-номеров отозванных машин, опубликованным на официальном сайте Росстандарта.
Тот же дефект стал причиной масштабного отзыва старых Hyundai в начале июня. Тогда в ремонт отправили более 47 тысяч российских Elantra, выпущенных с 2005 по 2011 год.
В октябре прошлого года стало известно о риске возгорания двигателей Theta II, которыми комплектуются Hyundai Santa Fe и Sonata. В рамках глобальной акции южнокорейский бренд отозвал 2,3 миллиона автомобилей и пообещал их владельцам пожизненную гарантию на моторы.
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Бортжурнал , Hyundai , Hyundai Santa Fe
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