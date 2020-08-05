Автопром ждет неизбежный крах

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Специалисты отмечают, что смена авто с ДВС на электрокары может в ближайшее будущее привести к катастрофе автопромышленности.

В последние годы транспортные средства, работающие на моторах внутреннего сгорания, активным образом притесняют машины с электротягой. По заявлению экспертов, автоиндустрию ожидает глобальная трансформация. В ближайшее десятилетие она потрясёт мир авто.

Доля ежегодного объёма реализации в автомобильной промышленности и её отраслях составляет 15 триллионов долларов, что приближено к 18,1% мирового ВВП. Также речь идёт о восемнадцати процентах капитализации существующего рынка акций.

Эксперты заявляют, что электрокары будут производить абсолютно другие фирмы. Данный вид транспортных средств со временем начнут постепенно вытеснять машины с ДВС.

Специалисты заявляют, что во время технологического сдвига старые марки начинают воспринимать, как устаревшие. При этом автомобилисты уже желают приобретать технику у более новой фирмы Tesla , вместо Mercedes.

Вследствие кардинального изменения состава машин и способов их производства, изменившегося спроса покупателей, современный автопром ожидает крах. При этом бизнес будет вынужден закрывать автозаводы, а также увольнять огромное количество людей.