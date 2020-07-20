Вода в бензобаке: откуда появляется и как избежать? 

Несмотря на хорошее топливо, которое продают фирменные сети заправок, в современных автомобилях периодически появляется вода в бензобаках. Откуда она там берется и как с этим бороться, разбирался портал «АвтоВзгляд».

По словам экспертов, в бензобаке при перепаде температур образуется концентрат, который стекает по стенкам и может привести к ржавчине и даже забить топливный фильтр, если машина ездит на дизельном топливе, отмечает издание.

Для того, чтобы избежать этой проблемы портал советует «не оставлять машину на простой с малым количеством бензина или дизеля».

«Чем топлива больше, тем меньше воздуха, а, следовательно, и меньше шансов для образования конденсата», — отмечается в статье.