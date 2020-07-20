Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вода в бензобаке: откуда появляется и как избежать? 

Мария Иванова 4 часа назад
Вода в бензобаке: откуда появляется и как избежать?
Фото: РИА Новости
Несмотря на хорошее топливо, которое продают фирменные сети заправок, в современных автомобилях периодически появляется вода в бензобаках. Откуда она там берется и как с этим бороться, разбирался портал «АвтоВзгляд».
По словам экспертов, в бензобаке при перепаде температур образуется концентрат, который стекает по стенкам и может привести к ржавчине и даже забить топливный фильтр, если машина ездит на дизельном топливе, отмечает издание.
Для того, чтобы избежать этой проблемы портал советует «не оставлять машину на простой с малым количеством бензина или дизеля».
«Чем топлива больше, тем меньше воздуха, а, следовательно, и меньше шансов для образования конденсата», — отмечается в статье.
«Рамблер» писал, что ранее «АвтоВзгляд» рассказал, каких правил нужно придерживаться, чтобы проехать мимо экипажа ДПС без последствий. В первую очередь, необходимо сохранять спокойствие, не менять скорость и направление движения. Также стоит проверить, включены ли фары ближнего света
Видео дня. "Красивый" номер машины можно будет бесплатно передать по наследству
Комментарии
Бортжурнал , ГИБДД , АвтоВзгляд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему важно уметь переключать МКПП без сцепления?
Почему важно уметь переключать МКПП без сцепления?
«Сказали молиться»: в Башкирии 21-летняя девушка осталась под колесами пассажирского…
«Сказали молиться»: в Башкирии 21-летняя девушка осталась под колесами пассажирского…
Авторынки на «грани предсмертных судорог»
Авторынки на «грани предсмертных судорог»
Пьяный водитель Mercedes убил семью в ДТП
Пьяный водитель Mercedes убил семью в ДТП
Видео
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
00:15
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
00:07
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Россиянка протаранила скорую с роженицей
00:55
Россиянка протаранила скорую с роженицей
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение