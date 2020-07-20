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Китайцы показали кроссовер с 14,6-дюймовым экраном медиасистемы 

Motor.ru 3 часа назад
Китайцы показали кроссовер с уникальной медиасистемой
Фото: Интерьер Qoros 7 © Qoros
Китайская компания Qoros Automobile показала официальные фотографии салона кроссовера Qoros 7. Новинка отличилась вертикальным 14,6-дюймовым экраном медиасистемы, виртуальной приборной панелью и спортивным мультирулём с тачпадами. Онлайн-презентация модели состоится через неделю, 27 июля.
Дизайнеры интерьера нового Qoros 7 не пытались вписать дисплеи виртуальной «приборки» и информационно-развлекательного комплекса в архитектуру передней панели — оба экрана оформлены, как планшетные компьютеры. Тачскрин медиасистемы диагональю 14,6 дюйма сделан по технологии IPS. Физических кнопок минимум, но утверждается, что все они расположены «эргономически идеально».
Вероятно, салон китайского кроссовера будет весьма просторным, ведь по габаритам Qoros 7 сравним с Mitsubishi Outlander: длина кузова равна 4679 миллиметрам, ширина — 1897 миллиметрам, высота — 1679 миллиметрам, колёсная база — 2720 миллиметрам. В угоду динамичному силуэту крыша сделана покатой, а задняя стойка декорирована чёрным.
Известно, что под капотом «семерки» появятся бензиновые турбомоторы объёмом 1,6 и 1,8 литра. «Младший» двигатель выдаёт 204 лошадиные силы и 280 Нм, «старший» рассчитан на 231 лошадиную силу и 300 Нм. Информации о трансмиссии нет, но предшественники сочетали передний привод с 6-ступенчатым преселективным «роботом».
Полностью рассекретить Qoros 7 планируют в следующий понедельник, 27 июля. Затягивать с продажами не станут: с новинкой связывают большие надежды, ведь спрос на модели Qoros в Китае падает, и недавно у автопроизводителя сменилось руководство. Одним из совладельцев Qoros является фирма Chery — у компании сосредоточено 25 процентов акций.
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Комментарии
Бортжурнал , Кроссовер , Chery , Mitsubishi , Mitsubishi Outlander
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