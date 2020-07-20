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Эксперт назвал четыре главные причины «смерти» аккумулятора автомобиля 

РИА Новости и ещё 5 12 часов назад
«Смерть» аккумулятора: четыре главные причины
Фото: © Depositphotos / svedoliver
Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин назвал четыре главные причины преждевременного выхода из строя аккумуляторной батареи (АКБ) автомобиля.
Одна из причин заключается в экономии при покупке нового изделия, указал Колодочкин.
"Ситуация аналогична заправке топливом: многие автовладельцы выискивают самые дешевые АЗС, не желая задумываться о причинах щедрости продавца", — пояснил он.
Другой причиной преждевременного выхода из строя батареи является установка изделия неправильной системы.
"Некоторые современные АКБ производят по технологии AGM. Они рассчитаны на куда большее количество циклов "разряд-заряда". Поэтому их надлежит использовать в автомобилях с системами "Старт/стоп"", — рассказал эксперт.
Однако владельцы таких машин ради экономии часто приобретают взамен вышедшей из строя штатной батареи "обычную", и в этих случаях выход новой АКБ из строя происходит очень быстро, предупредил Колодочкин.
Еще одной причиной преждевременной "смерти" АКБ являются перепады температуры, продолжил он. По его словам, все, что требуется от автовладельца, — хотя бы изредка контролировать состояние аккумулятора в жаркое и холодное время.
Кроме того, причиной преждевременного выхода из строя АКБ может стать водительская халатность, отметил Колодочкин. Он указал, что некоторые автовладельцы могут приобрести батарею, не подходящую не только по типу или электрическим параметрам, но даже по размерам.
"При установке нештатной батареи провода к ней подцепить еще как-то удается, а вот закрепить должным образом не получается. И владелец начинает "колхозить": привязывать батарею веревками, скотчем или вовсе оставляет незафиксированной. В движении аккумулятор будет трясти, как на вибростенде. Из-за чего довольно быстро может осыпаться активная масса или появятся трещины — и то, и другое приведет к отказу", — пояснил эксперт.
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Бортжурнал , За рулем
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