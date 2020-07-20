Владелец назвал плюсы и минусы Renault Arkana 

Renault Arkana появилась на российском рынке только в 2019 году, а уже за первое полугодие текущего года была продана в количестве более 50 тысяч машин. На одном из автомобильных интернет-форумов владелец французского кроссовера, ранее ездивший на Mercedes-Benz W211 E200, рассказал о плюсах и минусах паркетника.

Некоторое недовольство у мужчины вызвал высокий погрузочный проём, тяжелую поклажу необходимо поднимать слишком высоко. Для перевозки длинных предметов Arkana также не подходит — спинка заднего сиденья не раскладывается. Основным минусом стала работа вариатора. После кратковременной остановки, когда селектор все еще находится в положении «D», через некоторое время чувствуется небольшой толчок. По словам специалистов дилерского центра, это особенность работы трансмиссии, на других КПП подобного не наблюдается.

Преимуществ, по словам владельца, несоизмеримо больше. Современный экстерьер притягивает глаз, светодиодные фары значительно превосходят ксеноновую оптику Mercedes, а дизайн стальных колесных дисков просто вызывает восторг.

Просторный салон позволяет с комфортом разместиться на заднем диване даже высокому пассажиру. Рост мужчины составляет 182 см, и при посадке «сам за себя» он не упирается коленями в спинку переднего сиденья.

Качественная подвеска кроссовера без проблем преодолевает не только лежачих полицейских, на автомобиле можно без опаски разгоняться на грунтовых загородных дорогах.