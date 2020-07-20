В России отзывают Skoda и Volkswagen

В России объявлена сервисная акция, которая затрагивает 2 472 кроссовера Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan, выпущенных с 2019 по 2020 год.

Отзыв касается только автомобилей с дизельными двигателями, сообщает «Росстандарт» в понедельник. Некачественный шланг может привести к разгерметизации топливной магистрали и, как следствие, к утечке топлива.

В сервисных центрах на отозванных машинах бесплатно проверят дату и время производства шланга топливной трансмиссии и при необходимости заменят его.

Владельцев проблемных кроссоверов оповестят об акции по телефону или по электронной почте. Также можно самостоятельно свериться со списком VIN-номеров автомобилей, попавших под отзыв.

В мае Volkswagen отозвал более тысячи новых Touareg из-за схожей проблемы: некачественного сварного соединения трубки трансмиссионного масла, которое могло стать причиной утечки.