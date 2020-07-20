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Новый «оквадраченный» Mercedes-Benz G-Class заснят без камуфляжа 

Авторамблер 4 часа назад
«Оквадраченный» Mercedes-Benz G-Class заснят без камуфляжа
Фото: Авторамблер
"Трехлучевая звезда" расширит линейку "Гелендвагена" экстремальной внедорожной модификацией с увеличенным дорожным просветом.
В прошлой генерации Mercedes-Benz G-Class была необычная версия 4x42, которая отличалась от стандартного внедорожника значительно переделанным шасси — портальными мостами с расширенной колеей, двумя амортизаторами на колесо, из которых один был адаптивный и 22-дюймовыми колесными дисками с бедлоками, не позволяющими опциональным шинам с внешним диаметром 37 дюймов разбортироваться при низком давлении. Такой автомобиль имеет дорожный просвет 450 мм и способен преодолевать метровые броды. В нынешнем поколении "Гелендвагена" ожидается подобное исполнение.
Авторамблер
Фотошпион заснял прототип экстремального внедорожника, почти лишенный камуфляжа. В глаза бросается модифицированная передняя независимая подвеска и явное наличие портального моста сзади. О дорожном просвете судить пока рано, но "на глаз" он несколько скромнее, чем у предшественника. На крыше установлен козырек с дополнительной оптикой и экспедиционный багажник.
Авторамблер
Модификация 4х42 прошлого поколения была построена на базе G 500 с 4,0-литровым двигателем V8 (421 л.с.), оснащенным двумя турбонагнетателями. Вероятно, новинка также будет нести индекс "пятисотого", хотя нельзя исключать расширение палитры "оквадраченных" внедорожников и появление в ней того же G 400 d с 2,9-литровым турбодизельным двигателем, развивающим 330 л.с. и 700 Нм.
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Бортжурнал , Mercedes-Benz , Авторамблер
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