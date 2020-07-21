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На машине царапина, а виновного нет — что делать? 

Car.ru 4 часа назад
На машине царапина, а виновного нет — что делать?
Фото: Car.ru
Самые частые случаи ДТП — один автомобиль задел другой и оставил царапину. Это может возникать из-за ряда причин — неопытность водителя, плотная парковка и другое. Подобные ситуации решаются между водителями быстро.
Но нередки случаи, когда виновный скрывается с места ДТП, пока его деяния еще никто не заметил. И другой водитель, когда обнаруживает царапину на своем авто, не сразу знает, что делать. А ведь для решения вопроса нужно действовать без замедления. Рассмотрим, что необходимо предпринять, если на авто обнаружено повреждение.
Что делать если машину повредили во дворе. То, как будут складываться дальнейшие события, зависит от того, остался ли виновный на месте происшествия. Если нет, то для пострадавшего это представляет большую трудность. Ведь от быстроты его действий зависит не только починка авто, но и получение компенсационной выплаты от страховой фирмы.
Как поступать, если виновный уехал. Если на автомобиле заметны повреждения, а поблизости не видно того, кто мог бы это совершить, необходимо предпринять одно из двух действий. Если повреждения на авто незначительные, можно даже не пытаться вызывать ГИБДД. А сразу устранять потертость самостоятельно. Если повреждение очень заметно, нужно вызвать сотрудников обязательно.
Далее необходимо зафиксировать повреждения на фото или видео, чтобы специалисты позднее определили, были ли они умышленными. Если помимо повреждений кузова выбито стекло или на машине нацарапали острым предметом, необходимо звонить не в ГИБДД, а участковому.
Как найти виновного. Когда приедет сотрудник полиции, нужно будет проводить расследование по ближайшей местности:
  • Посмотреть, нет ли на ближайших машинах видеорегистраторов;
  • Рассмотреть царапину на предмет другой краски;
  • Выяснить, нет ли поблизости уличных камер;
  • Опросить свидетелей, если они имеются.
В случае, если виновный будет найден, его лишат прав на 1,5 года или арестуют на 15 суток, так как скрытие с места ДТП наказывается по закону в соответствии со статьей 12.27 КоАП РФ.
Если водитель остался на месте, как решить вопрос. Если виновный после содеянного не скрылся с места ДТП, нужно предпринять следующие действия:
  • Вызвать сотрудников ГИБДД.
  • Зафиксировать автомобиль виновного на фото или видео, чтобы было видно номер.
  • Если у пострадавшего есть какие-либо срочные дела, он может покидать место ДТП, но виновный должен остаться обязательно. Однако для выяснения происшествия, лучше присутствовать обоим водителям.
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Бортжурнал , ГИБДД
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