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Kia показала на видео новый кроссовер дешевле Seltos 

Motor.ru и ещё 2 5 часов назад
Kia показала новый кроссовер дешевле Seltos
Фото: Motor.ru
Компания Kia опубликовала тизерный видеоролик с серийным кроссовером Sonet, который будет стоить дешевле Seltos. Модель ориентирована на рынок Индии, однако в будущем она станет глобальной.
Вседорожник Sonet — третья модель Kia для индийского рынка. Там уже продаются кроссовер Seltos и минивэн Carnival. Новый субкомпактный кроссовер, готовый к серийному производству, сохранил пропорции одноимённого концепт-кара, дебютировавшего в начале этого года. Он получил агрессивный дизайн с фирменной радиаторной решеткой с красными акцентами (в версии GT) и светодиодные фары, однако светящаяся полоса, соединяющая задние фонари, на «товарный» вариант не перекочевала, как и выдвижные дверные ручки.
Изображений салона серийного Sonet пока нет. Ожидается, что кроссовер оснастят мультимедийной системой с 10,25-дюймовым сенсорным экраном и вертикальными дефлекторами воздуховодов.
Концепт-кар Kia Sonet
В длину Kia Sonet не превысит четырёх метров, а колёсная база, как ожидается, составит 2500 миллиметров. Линейка двигателей будет включать четырёхцилиндровый «атмосферник» объёмом 1,2 литра мощностью 83 лошадиные силы, литровую 120-сильную «турботройку» и дизель 1.5 CRDi, который выдаёт 115 сил и устанавливается на местный вариант Seltos. Привод — только передний.
В Индии цены на Kia Seltos начинаются от 989 тысяч рупий (около 940 тысяч рублей), но Sonet будет немного дешевле. Премьера серийной модели состоится 7 августа. Производство наладят на местном предприятии Kia, а у дилеров новинка появится уже в сентябре этого года.
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Бортжурнал , Kia
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