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Водители столкнулись с двойными штрафами 

Мария Иванова и ещё 1 3 часа назад
Портал AutoNews рассказал, что российские водители начали получать двойные штрафы за превышение скорости. По данным издания, путаница происходит, так как периодичность фиксации нарушений не определена.
В качестве примера AutoNews привело автомобилиста, превысившего скорость на трассе М11 в районе аэропорта Шереметьево. Сначала ему пришел штраф за превышение средней скорости (134 километров в час вместо максимальных 110), а затем — наказание за мгновенное превышение скорости на том же участке (138 километров в час).
Другому водителю пришли три штрафа за нарушения на трассе «Амур» Чита-Хабаровск у села Камышовка: на участке несколько раз менялся допустимый скорой режим, а водитель учел не все ограничения.
Представитель компании «Технологии распознавания» Сергей Кусов отметил, что периодичность оформления штрафов не определена законом. В то же время он считает, что каждое нарушение необходимо считать отдельно. Кусов добавил, что раньше водитель мог получить несколько штрафов от сотрудников ГИБДД за несколько минут «и никто не возмущался».
Как сообщал «Рамблер», ранее AutoNews рассказало, как легче всего обжаловать различные автомобильные штрафы.
Штрафы, выписанные из-за дорожных камер, можно оспаривать не в территориальных отделах ГИБДД, а в Центре автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД. Туда ну
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Бортжурнал , Видео , Аэропорт Шереметьево , ГИБДД
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