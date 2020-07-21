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Водителям в России начали присылать двойные штрафы с камер за скорость 

Car.ru 4 часа назад
Российские водители начали получать штрафы за превышение и средней и мгновенной скорости на одном участке дороги.
По словам представителей правоохранительных органов, это связано с настройкой систем фото— и видеофиксации, которые работают в различных регионах России.
Водители получают штрафы автоматически и должны оплачивать их в соответствии с установленными правилами. Конечно, российских автомобилистов не устраивают данные нововведения. Но сотрудники правоохранительных органов уверены, что категории водителей, которые всегда соблюдают правила дорожного движения, переживать не из-за чего.
Нарушая скоростной режим, водители получают два уведомления. Одно — за мгновенное нарушение и превышение скоростного режима, а второе — за среднее нарушение скоростного режима на одном участке дороги.
Как только вся система фото— и видеофиксации будет настроена и протестирована, штрафы будут приходить одним уведомлением, но в двойном размере. Сотрудники ГИБДД уверены в том, что такие изменения простимулируют водителей не нарушать скоростные режимы, установленные на российских трассах.
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Комментарии 43
Бортжурнал , Видео , ГИБДД , МВД
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