Все новости на карте

Российские водители начали получать штрафы за превышение и средней и мгновенной скорости на одном участке дороги.

По словам представителей правоохранительных органов, это связано с настройкой систем фото— и видеофиксации, которые работают в различных регионах России.

Водители получают штрафы автоматически и должны оплачивать их в соответствии с установленными правилами. Конечно, российских автомобилистов не устраивают данные нововведения. Но сотрудники правоохранительных органов уверены, что категории водителей, которые всегда соблюдают правила дорожного движения, переживать не из-за чего.

Нарушая скоростной режим, водители получают два уведомления. Одно — за мгновенное нарушение и превышение скоростного режима, а второе — за среднее нарушение скоростного режима на одном участке дороги.