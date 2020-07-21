Какой штраф получит водитель за просроченное удостоверение

Каждый водитель во время движения должен иметь при себе водительское удостоверение. Это законное подтверждение того, что гражданин имеет право на управление транспортом. Любое удостоверение имеет свой срок, сейчас его необходимо менять раз в 10 лет. Если срок действия в/у вышел, его владелец не может управлять автомобилем.

Однако этого правила придерживаются не все водители. Они игнорируют тот факт, что они могут понести за это наказание. Рассмотрим, какой штраф предусмотрен для водителя, у которого просрочено водительское удостоверение.

Что говорит закон. Человек, который управляет автомобилем с просроченными правами, совершает административное правонарушение. Государство не фиксирует размер штрафа за езду с просроченными правами, поэтому определять его размер может должностное лицо Человек, который управляет автомобилем с просроченными правами, совершает административное правонарушение. Государство не фиксирует размер штрафа за езду с просроченными правами, поэтому определять его размер может должностное лицо ОВД

Гражданин, у которого истек срок в/у с этого же дня приравнивается к лицу, не имеющему право на управление транспортным средством. Соответственно он понесет наказание согласно статье 12.7 части 1 КоАП.

Размер штрафа за то, что у водителя просрочены права. Как говорилось ранее, в России не установлен фиксированный размер взысканий. Как правило, за управление автомобилем с просроченным в/у водитель отдает от 5 до 15 тысяч рублей. Определить размер штрафа может должностное лицо ОВД. Однако размер взысканий не должен выходить за установленные рамки.

Штраф за передачу управления человеку с просроченным в/у. Законодательство страны запрещает передавать управление автомобилем лицу, у которого имеются просроченные права. Это правонарушение наказывается штрафом в размере 30 000 рублей для собственника авто.

Можно ли избежать штрафа. Гражданин, который управляет транспортным средством с просроченным водительским удостоверением, может получить наказание только в виде штрафа. Для данного нарушения не предусматриваются другие санкции. Однако, помимо штрафа, у водителя еще и заберут автомобиль, так как он не имеет права им управлять. Забрать машину хозяин сможет со штрафстоянки.

Как оплачивать штраф. Внести платеж необходимо в течение 60 дней со дня назначения штрафа. Если водитель не оплатит указанную сумму в установленный срок, она будет удвоена, а дело отправится к приставам.

Оплачивать штраф необходимо по реквизитам, которые указываются в постановлении. Если водитель погасит штраф ранее 20 суток с момента начисления, ему положена скидка в размере 50%.

Итог. Водитель, который садится за руль с просроченными правами, автоматически становится лицом, который не имеет права на управление ТС. Это серьезное административное правонарушение, за которое в 2020 году берут совсем не маленький штраф.