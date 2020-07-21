Ford показал кросс-"каблучок" с приставкой Active 

Новая версия фургона отличается увеличенным дорожным просветом и оффроудной эстетикой.

Компания Ford расширила палитру не продающегося на российском рынке развозного Transit Connect и пассажирского Tourneo Connect кросс-модификациями Active. Это не фейк с одними лишь накладками из неокрашенного пластика на колесных арках, дверях, порогах и бамперах, а приподнятый универсальный автомобиль — дорожный просвет спереди увеличен на 2,4 мм, а сзади — на 9 мм. В числе других особенностей "активного" Tourneo Connect другая радиаторная решетка, колесные диски диаметром 17 дюймов с собственным дизайном и новая отделка салона.

Версию Active можно заказать как для автомобилей со стандартной колесной базой (объем грузового отсека у фургона — 2,9 кубометра и двумя рядами сидений у пассажирского исполнения), так и длиннобазных с отсеками объемом 3,6 кубометра или трехрядным салоном соответственно.

Новинки представлены с 1,5-литровым турбодизельным двигателем EcoBlue в вариантах мощности 100 и 120 л.с. В паре с ним работает шестиступенчатая механическая и шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод только передний, но для самой мощной модификации с "механикой" предлагается самоблокирующийся дифференциал Quaife.