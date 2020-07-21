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Тюнеры прокачали Porsche 911 и сделали его внедорожником 

Авторамблер 2 часа назад
Тюнеры сделали Porsche 911 внедорожником
Фото: Авторамблер
Немецкое тюнинг-ателье показало необычный вариант доработки заднемоторного спорткара, который заказал один из его клиентов.
Как правило, модификации Porsche 911 направлены на повышение характеристик динамики и управляемости на асфальте. В данном случае целью доработок стала адаптация спорткупе для пересеченной местности. Источником вдохновения послужили классический раллийный Porsche 911 Safari.
За основу была взята версия 911 Carrera 4S последнего поколения с внутризаводским индексом 992. Серийный автомобиль оснащен 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем с двумя турбонагнетателями, развивающим 450 л.с. До 100 км/ч такой спорткар разгоняется за 3,6 секунды (3,4 секунды с пакетом Sport Chrono), максимальная скорость — 306 км/ч. Динамика тюнингового купе не сообщается, но оно явно уступает заводскому в силу специфики апгрейдов.
Авторамблер
Подвеска доработана, дорожный просвет увеличен до 250 мм — серьезная величина на фоне того же Porsche Macan с его 205 мм при наличии обычной пружинной подвески. Установлены колесные диски с бедлоками, не позволяющими внедорожным шинам разбортироваться при низком давлении, а также расширители колесных арок. На крыше появился символический экспедиционный багажник, а спереди — четыре прожектора PIAA.
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Бортжурнал , Porsche 911 , Porsche Macan , Porsche , Авторамблер
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