Тюнеры сделали Porsche 911 внедорожником

Немецкое тюнинг-ателье показало необычный вариант доработки заднемоторного спорткара, который заказал один из его клиентов.

Как правило, модификации Porsche 911 направлены на повышение характеристик динамики и управляемости на асфальте. В данном случае целью доработок стала адаптация спорткупе для пересеченной местности. Источником вдохновения послужили классический раллийный Porsche 911 Safari.

За основу была взята версия 911 Carrera 4S последнего поколения с внутризаводским индексом 992. Серийный автомобиль оснащен 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем с двумя турбонагнетателями, развивающим 450 л.с. До 100 км/ч такой спорткар разгоняется за 3,6 секунды (3,4 секунды с пакетом Sport Chrono), максимальная скорость — 306 км/ч. Динамика тюнингового купе не сообщается, но оно явно уступает заводскому в силу специфики апгрейдов.

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